Grafeld. Kohlkönig Andreas Behner und der CDU-Samtgemeindeverband Fürstenau hatten zum traditionellen Grünkohlessen in den Saal Holthaus nach Grafeld eingeladen. Funktionsträger und Parteifreunde ließen es sich nicht nehmen, das gesunde Gemüse mit deftigen Beilagen in gemütlicher Runde zu genießen.

Keine politische Versammlung ohne Parteiprominenz, so auch bei der Fürstenauer CDU in Grafeld. Als Ehrengäste begrüßte der Vorsitzende Friedhelm Spree Jens Gieseke aus Sögel, Mitglied des Europaparlaments, ebenso wie Landrat Michael Lübbersmann und Christian Calderone, Mitglied des Niedersächsischen Landtags.

Unter welchem Termindruck Spitzenpolitiker stehen, wurde direkt zu Beginn der Veranstaltung deutlich, denn Friedhelm Spree musste das vorgesehene Veranstaltungsprogramm ändern und den Gegebenheiten anpassen. Jens Gieseke, der seit 2014 für die CDU unsere Region in Straßburg vertritt, hatte noch pünktlich in Grafeld sein können und startete gleich mit seinem Grußwort, das er unter das Thema „Warum ist die EU wichtig für uns alle“ stellte. Spontane Heiterkeit mit einer Portion Verständnis erntete er nach seiner Rede, denn er musste noch vor dem Grünkohlessen zu einer Karnevalsveranstaltung in seiner Heimatstadt Sögel aufbrechen.

Zu dieser Spontanität passte die Information, dass die beiden weiteren Ehrengäste erst später eintreffen würden, da sie noch bei einem Grünkohlessen in Bersenbrück seien.

Nach einem kurzen Rückblick von Grünkohlkönig Andreas I im Grafelder Platt auf das abgelaufene Regierungsjahr, eröffnete Friedhelm Spree kurzentschlossen das Grünkohlbuffet.

Danach zog sich der Kohlrat zur Beratung zurück und kürte nach intensiver Diskussion Bernhard Gerdes aus Hollenstede zum Kohlkönig 2019 Bernhard III, natürlich begleitet mit einem feierlichen Thronwechsel, dem Überreichen der Königskette, vielen Gratulanten, einer Laudatio des Kohlrates auf die neue Majestät und die ersten Worte an sein begeistertes Volk mit der Ankündigung, das Grünkohlessen der CDU 2020 in Hollenstede zu veranstalten.

Mitten in diese Zeremonie platzten die beiden in Bersenbrück etwas länger aufgehaltenen Ehrengäste. Mit vollem Elan stand zuerst eine persönliche Begrüßungsrunde auf ihrem Programm, bevor der Landrat ans Mikrofon trat. „Was bewegt uns im ländlichen Raum“, war das Thema von Michael Lübbersmann, und er sprach dazu vor allem den Pflege-und Ärztenotstand, die FFH-Thematik, den Personennahverkehr und den Breitbandausbau an.



„Wir wollen den Landrat behalten“, brachte Friedhelm Spree die Ansicht der CDU aus der Samtgemeinde Fürstenau auf den Punkt, bevor der offizielle Teil der Veranstaltung mit dem Niedersachsenlied in den gemütlichen Teil wechselte.