Bippen. Die Jäger des Hegerings Bippen haben ein Feuchtbiotop im Sinne des aktiven Naturschutzes für die anstehende Frühlingszeit aufgefrischt.

Hegen und Pflegen sind zwei wichtige Aufgaben der Jägerschaft, die von den Jägern des Hegerings Bippen ernst genommen und immer wieder in Taten umgesetzt werden.

So waren sie jetzt auf einer etwa anderthalb Hektar großen Fläche am Ortsrand von Bippen in Richtung Maiburg aktiv. Einen Tag lang wurden Kopfweiden geschneitelt, die dortige Teichanlage von überschüssigem Erlenholz befreit und weitere Arbeiten verrichtet. Mit unterstützenden Nutzfahrzeugen, diversen Motorsägen und natürlich ganz viel Manpower durchforsteten die Waidmänner aus verschiedenen Revieren im Sinne des Naturschutzes die Fläche der Gemeinde.

Benjeshecke angelegt

Übrigens waren die Maßnahmen zuvor mit dem Amt für Naturschutz abgestimmt worden. Dazu gehört auch die Verwertung der geschnittenen Äste und Zweige zum Aufbau einer Benjeshecke auf dem Gelände. In diesem natürlichen Holzschutz wachsen diverse Pflanzen und Kleingehölze, deren Samen durch Windflug oder Vogelkot angelegt werden.

So wird aus dem Abfallholz des Baumschnittes schließlich ein natürlicher Schutzraum für Kleinsäuger wie Mäuse oder Hasen, sowie ein Brutraum für unterschiedliche Vogelarten und für diverse Insekten.