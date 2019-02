Fürstenau. Es sind die beiden Grundstücke in Fürstenau, über die in den vergangenen Jahren am meisten gesprochen worden ist. Nun ist es wieder im Gespräch: Dort, wo ein Investor einst ein Bordell nebst Hotel und Autowaschanlage bauen wollte, war nun ein Altenheim im Gespräch. In dieser Woche aber ist das Projekt nun geplatzt – nicht nur, weil die in Frage kommenden Flächen in einem Gewerbegebiet liegen.

Wie der Osnabrücker Immobilienmakler Klaus Kuschmierz bestätigte, ist er vom Grundstückseigentümer aus Neuenkirchen beauftragt worden, die insgesamt mehr als 4000 Quadratmeter große Fläche zu vermarkten. Es hätten sich auch Interessenten gemeldet – unter anderen ein Investor, der über einen Projektierer aus dem Emsland in Fürstenau ein Altenwohnheim habe bauen lassen wollen und sich die Fläche bis zur Klärung von offenen Fragen habe reservieren lassen. Die Stadt Fürstenau habe allerdings auf Anfrage schon vorab signalisiert, dass die Fläche in einem Gewerbegebiet lägen und deshalb eine Umsetzung des Projektes problematisch sei, so Klaus Kuschmierz. Nach weiteren Gesprächen mit der Heimaufsicht in Osnabrück, in denen es um die bereits vorhandenen und künftigen Kapazitäten an Altenpflegeplätzen in Fürstenau gegangen sei, habe der Investor nun endgültig Abstand von dem Vorhaben genommen, wie ihm diese Woche vom Grundstückseigentümer mitgeteilt worden sei. Er werde nun erneut in die Vermarktung einsteigen.

Besser stadtnäher bauen

Wie unterdessen Stadtdirektor Benno Trütken erklärte, sei der Bau eines Altenwohnheimes im Gewerbegebiet Utdrift laut Bebauungsplan nicht vorgesehen. Auch sei er grundsätzlich skeptisch, ob so eine Einrichtung im Umfeld von Gewerbebetrieben gut aufgehoben sei. Sicher sei es richtig, dass es mittelfristig einen steigenden Bedarf an Altenpflegeplätzen gebe, gleichwohl müsse seiner Meinung nach ein Altenwohnheim stadtnäher gelegen sein. Überdies hegten die bestehenden Alten- und Pflegeeinrichtungen – allen voran das St.-Reginen-Stift Erweiterungspläne, die kurz- und längerfristig umgesetzt werden sollten.

Ähnlich argumentierte der Landkreis Osnabrück "Es ist festzuhalten, dass sich das Bordell-/Hotelgrundstück an der Werner-von-Siemens-Straße in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet befindet. Ein Altenwohnheim gehört nicht zu den dort grundsätzlich zugelassenen Nutzungen", so Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff. Auch ausnahmsweise könne ein Altenheim regelmäßig nicht in einem Gewerbegebiet zugelassen werden. Kurzum: Das Projekt hätte ohnehin nur wenig Chancen auf eine Genehmigung gehabt.

Rudolf Riebau wiederum, Grundstücksnachbar und Eigentümer von mehreren Flächen im Gewerbegebiet Utdrift, hätte den Bau eines Altenheimes ausdrücklich begrüßt. Die Lage sei gut, es gebe zudem im nahe gelegenen Aue-Center viele Einkaufsmöglichkeiten – ob es um Lebensmittel, Kleidung oder Drogerieartikel gehe.

Baufristen noch nicht abgelaufen

Wie berichtet,werden die beiden Grundstücke seit Sommer 2018 zum Verkauf angeboten. Viele vermuteten damals zunächst, dass damit zugleich auch die Bordell- und Hotelpläne vom Tisch waren. Waren sie auch, was den abgesprungenen Investor anging. Gleichwohl ist es zumindest baurechtlich theoretisch noch immer möglich, die ursprünglichen Pläne umzusetzen.Denn die Baugenehmigung für das Bordell, die der Landkreis Osnabrück am 6. Juni 2016 erteilt hat, ist weiterhin gültig. Am 17. November 2016 genehmigte die Behörde zudem den Hotelbau, der baurechtlich noch immer möglich ist. „Nach der niedersächsischen Bauordnung erlöschen die Baugenehmigungen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung der jeweiligen Baumaßnahme begonnen wurde“, teilte Burkhard Riepenhoff im vergangenen Sommer auf Anfrage mit. Die Fristen, die also im Juni beziehungsweise November 2019 auslaufen, könnten zudem verlängert werden, so Burkhard Riepenhoff weiter.