Hollenstede. In China haben die Hollenstederin Nicole Klostermann (45) und ihr Mann Kai (44) ihre Familie gegründet. Mittlerweile sind die Eltern mit Sohn Leander (11) und Tochter Mathilda (9) nach Argentinien umgezogen. Wie lebt es sich so weit entfernt von der Heimat?

Alles begann mit England. Nicole Klostermanns Mann Kai studierte internationalen Maschinenbau und musste sein Studium im Ausland beenden. Er entschied sich für England und sie ging mit ihm. In ihrem Job arbeitete sie mit vielen Nationalitäten zusammen und absolvierte schließlich in Konstanz noch einen damals neuen Studiengang mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Internationales Management und Chinesisch.

Und so reiste sie um die Jahrtausendwende zum ersten Mal nach China. Schließlich bekamen sowohl ihr Mann als auch sie 2004 das Angebot, für ihre Firma in das Reich der Mitte zu gehen. Damals waren sie noch zu zweit.

Tochter Mathilda kam in Shanghai zur Welt

Doch das änderte sich. Vor elf Jahren wurde Sohn Leander geboren, allerdings nicht in China sondern in Deutschland. Zwei Jahre später folgte Mathilda, die in Shanghai zur Welt kam.

Eigentlich führen die Klostermanns ein Familienleben wie viele andere auch. "Es ist nicht so exotisch wie man vielleicht meint", sagt Nicole Klostermann. Am Ende sei es eben Alltag.

So hatte sich die Familie in China zum Beispiel einen "tollen Freundeskreis" aufgebaut, berichtet Klostermann. Allerdings mit einem Unterschied: Es kamen und gingen immer wieder Freunde, da viele ebenso wie ihr Mann und sie von ihren Firmen entsandt worden waren.

Auch für die Klostermanns stellte sich nach zwölf Jahren die Frage, wie es weitergehen könnte. Dann kam das Angebot für Argentinien und die Familie sagte ja. Seit 2017 leben die vier in Buenos Aires und erkunden von dort das Land.

Natürlich ist ein Umzug ein Einschnitt. "Man muss sich als Familie erst wieder finden", erklärt Nicole Klostermann. Die Kinder kennen zwar das Kommen und Gehen, ergänzt sie:

"Aber die Eingewöhnung steht und fällt mit den Erwachsenen."

Auch wenn es mal Frustmomente gegeben hätte, hätten ihr Mann und sie versucht, positiv zu bleiben. "Die Kinder haben es super toll gemacht."



Auch weil sie auf eine internationale Schule gehen, fiel den Kindern der Umzug leichter. Denn das System sei überall gleich. Beide Kinder sprechen Deutsch und Englisch. In Argentinien ist jetzt noch Spanisch hinzugekommen, denn der halbe Unterrichtstag findet in Englisch und die andere Hälfte in der Muttersprache der Argentinier statt. Zwar konnten Leander und Mathilda kein Wort, als sie dort ankamen, aber mit einer extra Förderung beherrschten sie schnell die neue Sprache. "Mittlerweile laufen sie ganz normal mit", sagt Nicole Klostermann.

Auch Freunde haben alle bereits gefunden. "Die Argentinier sind sehr offen", sagt die 45-Jährige. Eltern von Klassenkameraden hätten sie beispielsweise eingeladen und so alle schnell Kontakte knüpfen können. Allerdings gehöre es auch dazu, neuen Menschen gegenüber offen zu sein und auf sie zuzugehen, sagt sie – und das bedeutet auch, die Gepflogenheiten zu lernen und zu akzeptieren. So begrüßt man sich in Argentinien mit einem Wangenkuss, erzählt Nicole Klostermann:

"Die Leute sind sich viel näher."

Das habe man erst lernen müssen – gerade auch im Gegensatz zu China. Dort sei beispielsweise das Schulsystem viel autoritärer, die Kinder hätten zahlreiche außerschulische Aktivitäten. Man passe sich in der Erziehung zwar dem Land an, aber: "Man nimmt sich etwas Gutes raus und macht sein eigenes Ding."



Damit die Kinder wissen, woher ihre Eltern kommen, besucht die Familie zweimal im Jahr Hollenstede. Sie sollen ein bisschen ein "Heimatgefühl" bekommen. Doch Heimat sei auch ein schwieriges Thema, erklärt Klostermann. Es sei Zufall gewesen, dass ihr Mann und sie im Ausland leben und den internationalen Weg gehen. Das habe auch viele Vorteile für die Kinder. Sie wüchsen interkulturell auf, aber vielleicht vermissten sie auch etwas. "Letztlich muss man sich aber ja entscheiden", sagt sie.

Als Familie im Ausland zu leben sei nicht so außergewöhnlich, wie man vielleicht meint. Klar, sei es manchmal schon anders und besonders, "aber letztlich ist das, was man erlebt, Alltag."