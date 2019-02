Berge/Menslage. Es ist eine Partnerschaft, die seit 2007 andauert: Einmal im Jahr entkusseln Schüler der Oberschule in Berge eine Fläche im Hahlener Moor. Unterstützung bekommen sie vom Landkreis Osnabrück und vom Rotary-Club Bersenbrück Altkreis.Nun war es wieder soweit.

Viele 10.000 Birken- und Kieferstämmchen mussten in den vergangenen Jahren weichen, um das Hochmoor erhalten zu können. Diese Pflanzen – besonders die Birken – können das Gleichgewicht im Hochmoor empfindlich stören. Das liegt vor allem am "Durst". Eine ausgewachsene Birke entzieht dem Moorboden bis zu 70 Liter Wasser am Tag. Das wiederum beeinträchtigt die Torfbildung, für die ein hoher Grundwasserstand erforderlich ist.

Projekt mit Vorzeigecharakter

All das erfuhren auch die Schüler der Klassen 7a und b, die in diesem Jahr unter der Begleitung der beiden Lehrerinnen Julia Sandkämper und Mareike Ahrens, im Naturschutzeinsatz waren. Mit von der Partie waren zudem Marlis Schulz vom Fachdienst Umwelt des Landkreises sowie Kristina Behler, seit September FFH-Gebietsmangerin der Kooperation Artland/Hase bei Terra vita. Beide waren sich einig, dass die Entkusselungsaktionen Vorzeigecharakter haben und weiter gefördert werden müssen.

Ein fester Termin im Jahr

Das sieht auch der Rotary-Club, der gerne die Astscheren sponsert und stets auch Clubmitglieder stellt, die beim Entkusseln helfen. Schulleiter Gerd Beckmann wiederum freute sich, dass das Kooperationsprojekt bereits so lange Bestand hat. Es helfe, dass Hochmoor zu erhalten und sei zugleich lehrreich für die Schüler. Künftig solle es einmal im Jahr einen festen Termin geben, damit sich alle Akteure darauf langfristig einstellen könnten.