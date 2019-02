Eiskreationen serviert Sebastiao Rebelo (links), der die Eisdiele von Marinko Piccini (rechts) übernommen hat. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Es gibt wieder Eis in Fürstenau. Das Café Venezia an der Großen Straße am Hohen Tor hat zur neuen Saison geöffnet. Es gibt aber eine Veränderung: Sabrina und Marinko Piccini haben ihr Geschäft an Sebastiao Rebelo übergeben.