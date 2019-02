Berge. Wie soll das Jugendheim St.-Servatius in Berge umgebaut werden? Darauf gab es in der St. Servatius-Kirche Berge Antworten. Der Bauausschuss stellte im Rahmen des Kirchencafes die Pläne der katholischen Kirchengemeinde vor.

Pastor Hubert Schütte bedankte sich im Vorfeld bei allen Verantwortlichen im Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, die sich seit drei Jahren mit dem Thema befassten. „Nach langen Überlegungen hat der Kirchenvorstand beschlossen, sämtliche für die Pfarrgemeinde notwendigen Räume im Jugendheim unterzubringen. Vom Bistum haben wir in Absprache mit dem Denkmalamt den erforderlichen „roten Stempel“ bekommen. Der neue Kirchenvorstand wird das Projekt in die Tat umsetzen“, informierte er die Gemeindemitglieder.

Mitglied in allen fünf Kirchenvorständen

Kirche entwickele sich weiter. So habe Bischof Bode die Gemeinden ermutigt, mehr Verantwortung durch Laien zu übernehmen. „In Absprache mit der Pfarreiengemeinschaft versuchen wir weiterhin, den Weg der Veränderung zu gehen. Ich bin Christiane Becker dankbar für ihren Dienst als pastorale Koordinatorin. Mit Einverständnis des Bischofs ist sie Mitglied in allen fünf Kirchenvorständen“, so Hubert Schütte weiter. „Ich freue mich, dass wir weiterhin mit Jochen Bohmann als betreuenden Bauingenieur diesen Weg gehen wollen“, leitete er zur Präsentation durch Ralf Stottmann über.

Barrierefreier Eingang

Als Mitglied des Kirchenvorstandes stellte dieser die geplanten Baumaßnahmen vor. Das Haus erhält einen neuen Eingang von der Hauptstraße aus gesehen in der Mitte des Gebäudes – und zwar barrierefrei. Der bisherige Haupteingang wird geschlossen. Hier wird ein Fenster eingesetzt. Die Rückseite bleibt bestehen. In der Ansicht von der Tankstelle Ricker aus wird es zwei neue Fenster zur ehemaligen Bühne geben. Ein zweiter Fluchtweg entsteht über die Treppenanlage aus dem Keller. Im Kellergeschoss wird die Heizungsanlage zurückgebaut und verfüllt. Eine neue Energieversorgung (Wasser, Strom, Gas) ist geplant. Im Keller werden ein Jugendraum und ein Archiv eingerichtet.

Gruppenraum auf der ehemaligen Bühne

Anhand des Grundrisses ist zu erkennen, dass Gäste und Mitarbeiter vom Eingang aus ins Pfarrbüro gelangen. Die WC-Anlagen mit Behinderten-WC liegen zentral. Die ehemalige Bühne bietet Platz für einen Gruppenraum und ein Büro für die Gemeindereferentin. Und weiter: Die alten WC-Anlagen werden zum Technikraum, Putzmittelraum und Abstellraum umfunktioniert. Herzstück des Hauses ist der große Saal mit mobilen Trennwänden und integrierter Küche mit einer Tür zum Garten. „Ich danke dem gesamten Team, vor allem der KFD für die konstruktiven Ideen“, schloss Ralf Stoffmann seine Ausführungen.

Optimale Lösung gefunden

Nach der Vorstellung der Baupläne beantwortete Ralf Stottmann gemeinsam mit dem Team des Bauausschusses sowie der Bauingenieur Jochen Bohmann die Fragen der Gemeindemitglieder. „Wir haben die optimale Lösung für die Renovierung gefunden“, so Elisabeth Auf dem Felde.

„Die Renovierung haben wird von außen nach innen geplant und ausgiebig diskutiert. Jetzt müssen die Bauanträge geschrieben werden. Nach dem Herbstmarkt sollen die Baumaßnahmen losgehen“, erklärte Bauingenieur Jochen Bohmann.

„Nach verschiedenen Vorschlägen haben wir positive Rückmeldungen bekommen. Wichtig ist es, alle Gremien und Vereine mit ins Boot zu bekommen“, betonte Ralf Stottmann, und Christiane Becker ergänzte: „Wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen miteinander und aufeinander zugehen und uns gegenseitig unterstützen.“