Viel Kinder zogen am Freitag durch die Fürstenauer Straße. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Das Karnevalswochenende in Fürstenau ist am Freitagnachmittag mit dem Kinderkarnevalsumzug und der Kinderparty im Festzelt gestartet. Am Samstag geht das bunte Treiben um 14.11 Uhr mit dem großen Karnevalsumzug, zu dem die Karnevalsfreunde Rot-Weiß Fürstenau 50 Gruppen erwartet werden, weiter.