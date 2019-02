Bippen. Großflächige Graffiti-Schmierereien haben mehrere Täter am vergangenen Wochenende am Bippener Lebensmittelmarkt K+K hinterlassen.

"Es sind über 98 Prozent vernünftige Leute, die hier wohnen", sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Bippen, Dietmar Plagge, der sich jetzt zusammen mit Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf und Firmenvertretern am K+K-Markt am Hohen Esch traf. Es sei sehr ärgerlich, aber in gewissen Rhythmen würden immer wieder einzelne Person straffällig werden und solche Schäden anrichten. Seit zwei Jahren sei es eigentlich recht ruhig geworden in der Sprayer-Szene vor Ort.

In den Abendstunden des vergangenen Samstages müssten die Täter wohl zugeschlagen haben, vermutet Dietmar Plagge. Die seitliche Wand in Richtung Parkplatz und die hintere Wand weisen mehrere Dutzend Beschädigungen durch Sprühfarbe und wasserfesten Stifte auf. Er selbst sei am Sonntag informiert worden, hätte dann erste Fotos gemacht und die Tat sei dann auch schnell über die sozialen Medien verbreitet worden, so dass nach seinen Informationen bereits einzelne Personen konkret verdächtigt werden.

"Wenn wir hier nicht erwünscht sind, dann gehen wir aus dem Laden raus", habe es zwischenzeitlich in der Firmenzentrale geheißen. Die Gemüter hätten sich zwar wieder beruhigt, der Ärger über den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro sei jedoch geblieben, betonte der Vertriebsleiter des Unternehmens, Thomas ten Winkel, der sich zusammen mit Bezirksleiter Günter Ahuis und Bauleiter Thorsten Feldhues auf den Weg nach Bippen gemacht hatte. Das familiengeführte Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Gronau betreibt gut 215 Verbrauchermärkte, seit zwei Jahren auch die Filiale in Bippen. Insgesamt 20 Mitarbeiter sind in der Filiale des Erholungsortes tätig. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hätte sich die Auslastung des Marktes bereits etwas verbessert, der Markt sei auf dem richtigen Weg, so die Firmenvertreter.



"Verhindern und minimieren", sei die Strategie, die die Gemeinde zusammen mit den Präventionsbeauftragten der Polizei verfolge, betonte Helmut Tolsdorf. Er hoffe, dass sich die soziale Kontrolle durch Anwohner und Passanten in dem Bereich künftig noch weiter verstärke. Dieses sei auch dadurch gegeben, dass bereits in vier Wochen der erste Spatenstich für die Baustraßen des neuen Baugebietes "Bippen-Nordwest" oberhalb des K+K-Marktes erfolge. Insgesamt würden dort würde dort ein Baugebiet mit 125 Bauplätze entstehen. Dann sei in dem Bereich einfach mehr los, das verhindere oft solche Taten, so der Bürgermeister.

Erste Gespräche mit dem Präventionsbeauftragten des Polizeikommissariat in Bersenbrück, Harald Nehls, hätten ergeben, dass auch über eine Kameraüberwachung für die Grundstücksfläche des K+K nachgedacht werden könne, zumal es sich um einen Wiederholungsfall handele, so Dietmar Plagge. In der kommenden Woche werde es hierzu ein weiteres Treffen, diesmal zusammen mit der Polizei, geben.