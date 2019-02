Fürstenau. Bei der Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Fürstenau im Heimathaus Settrup begrüßte Irmgard Berens vom Vorstandsteam viele Vereinsmitglieder. Unter anderem sprachen die Landfrauen über die Hebammenversorgung in der Region.

Rückblick: Gudrun Kuhlmann-Möllenhoff gab einen Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr. „650 Frauen haben an insgesamt zwölf Veranstaltungen teilgenommen“, zog sie Bilanz. Dazu gehörten ein Vortrag von Dr. Heiko Köster aus Berge zum Thema Antibiotika sowie humorvolle Ausführungen zum sogenannten „Hummeldenken“ von Ingeborg Pflicht. „Menschen satt und sorgenfrei – Probleme einer Wohlstandsgesellschaft“ erörterte Andreas Brinker von der Landvolkhochschule Oesede. Unter der Leitung von Marita Wielage entstanden Tische für Garten und Terrasse. Eine Besichtigung der Justizvollzugsanstalt Vechta stand auf dem Programm; ebenso der Besuch des Landschaftsparks Meyerhof in Mühlen und der Fazenda da Esperança auf Gut Hange. Unvergessen bleibt die Reise nach Südpolen. Weiterhin nahmen die Landfrauen am Fest der Kulturen teil. Kochen mit Kürbis, ein Spieleabend sowie ein mobiles Kino wurden angeboten. Im Dezember feierten die Landfrauen ihr siebzigjähriges Jubiläum.



Kassenbericht Nach Ablauf ihres ersten Jahres als Kassenführerin verlas Angela Sander den Kassenbericht und verwies auf eine stabile Kassenlage. Die beiden Kassenprüferinnen Rita Lammers und Ingeborg Schmiemann bescheinigten eine erstklassige Kassenführung. Neue Kassenprüferinnen sind Adelheid Tebbe und Ruth Frehe.

Fachausschuss: Gudrun Kuhlmann-Möllenhoff berichtete von der Tagung des Fachausschusses „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ , an dem Melinde Holthaus teilgenommen hatte. Thema war die Hebammenversorgung im ländlichen Raum. Aufgrund der Erhöhung der Haftpflichtversicherung haben viele freiberufliche Hebammen ihre Arbeit eingestellt. Dadurch sei die Kaiserschnittrate auf 30,5 Prozent gestiegen. Geplant sei die Akademisierung des Hebammenberufes. „Die Landfrauen werden das Thema weiterhin verfolgen, damit die Versorgung der Frauen und Kinder im ländlichen Raum gesichert ist“, hieß es abschließend.

Personalwechsel : Melinde Holthaus wird den Landfrauenverein Fürstenau nicht mehr im Fachausschuss „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ vertreten. An ihre Stelle tritt Angela Sander, die künftig Gudrun Kuhlmann-Möllenhoff begleiten wird. Irmgard Berens bedankte sich bei Melinde Holhaus mit einem Blumenstrauß für ihren jahrelangen Einsatz.

Termine : Irmgard Berens verwies auf verschiedene Veranstaltungen wie den internationalen Frauentag am 6. März in Osnabrück, den Kreislandfrauentag in Oesede am 18.März, den Delegiertentag in Ganderkesee am 9. Mai und den Kreislandfrauentag in Berge am 29.Oktober. Diakonin Ute Elbers von der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ wies auf eine Veranstaltung in der Gaststätte Dückinghaus in Merzen am 20.März um 19 Uhr hin. Mechthild Schroeter-Rupieper liest “Geschichten, die das Leben erzählt, weil der Tod sie geschrieben hat“.