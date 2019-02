Fürstenau. Die Stadt Fürstenau wird im März ein „Interessenbekundungsverfahren“ starten, um die 1554 Quadratmeter große Grundstücksfläche im Herzen der Innenstadt zu veräußern. Potenzielle Käufer können bis zum 15. Mai erste Vorstellungen und Ideen für eine Bebauung präsentieren.

Wie berichtet, hat die Stadt die Flächen an der Großen Straße gegenüber des Hotels am Markt und des Alten Rathauses inklusive angrenzender Gebäude im Februar 2018 im Rahmen der Innenstadtsanierung erworben. Auf dem brachliegenden Gelände stand früher die Apotheke am Markt, die 2013 abgebrannt und dann 2016 abgerissen worden ist. Seither klafft dort eine Baulücke, die die Stadt nach dem Erwerb zunächst zu einer Multifunktionsfläche umgewandelt hat. Sie ist derzeit zum einen für Veranstaltungen nutzbar, zum anderen als Parkplatz.

Grünes Licht am 5. März

In dieser Woche nun haben die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitales empfohlen, das Interessenbekundungsverfahren auf der Grundlage eines Exposés zu starten. Der Verwaltungsausschuss wird dann aller Voraussicht nach am 5. März endgültig grünes Licht für die Vermarktung geben.

Gesucht werden Kaufinteressenten, die mit einer „dem Grundstück angemessenen Nutzungs- und Bebauungsidee überzeugen können und sich damit in das städtebauliche Umfeld konfliktfrei einfügen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Das bedeutet, dass eine gewerbliche oder dienstleistungsorientierte Nutzung erwünscht ist. Eine untergeordnete Wohnnutzung sei aber denkbar, so die Verwaltung.

Das Exposé für die Kaufinteressenten hat die Kommune zusammen mit der BauBeCon erstellt, die den Prozess der Innenstadtsanierung begleitet. Es wird unter anderem auf Vorschlag der Gruppe SPD/Grüne eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren enthalten. Auf Anregung der Gruppe CDU/FDP wiederum wird in das Exposé der Hinweis aufgenommen, dass das Grundstück den Vorteil hat, von drei Seiten erschließbar zu sein und außerdem an der zentralsten Straße Fürstenaus liege.

Nachweis der Leistungsfähigkeit gefordert

Von den Kaufinteressenten wird in einem ersten Schritt erwartet, dass sie Auskünfte zu einer möglichen Nutzung, zu Eigentumsformen und zur Finanzierung geben. Darüber hinaus erbittet die Stadt erste Skizzen sowie die Darstellung des angedachten Nutzungskonzeptes – verbal oder grafisch. Weiterhin muss der Nachweis der Leistungsfähigkeit geführt werden – gegebenenfalls über Referenz.

Nach dem 15. Mai wird die Stadt zusammen mit der BauBeCon die Konzepte sichten und möglichst noch vor den Sommerferien eine Entscheidung treffen. Wie Stadtdirektor Benno Trütken berichtete, gebe es bereits Voranfragen.