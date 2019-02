Fürstenau. Die Stadt Fürstenau möchte ihren Wochenmarkt attraktiver für Beschicker machen. Unter anderem ist geplant, dass sie künftig keine Marktgebühren mehr zahlt müssen – zunächst für zwei Jahre.

Der Vorstoß geht auf einen Antrag der Gruppe SPD/Grüne zurück, den nun der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitales beraten und dem Verwaltungsausschuss zum Beschluss empfahl. Der Wochenmarkt sei ein wichtiger Bestandteil für die Innenstadt, die gestärkt werde müsse, heißt es im Antrag. Zudem biete er den Bürgern die Möglichkeit, Produkte aus der Region einzukaufen. Damit die Anzahl der Beschicker nicht weiter sinke und im Idealfall sogar steige, sollten keine Gebühren mehr erhoben werden. Möglicherweise motiviere Anbieter die Aussicht, keine weitere Kosten zu haben, den Wochenmarkt jeweils freitags zu beschicken.

Werbung an den Einfahrten zur Innenstadt

Die Gruppe SPD/Grüne schlägt weiter vor, den Erlass der Marktgebühren zunächst auf zwei Jahre zu begrenzen und dann zu schauen, ob sich der Schritt bewährt hat. Überdies solle die Stadt die Marktbeschicker mit Werbemaßnahmen unterstützen – beispielsweise in Form von Werbung an den Einfahrten zur Innenstadt. Schließlich solle sich eine Arbeitsgruppe mit der Aufwertung des Wochenmarktes befassen, so die Gruppe SPD/Grüne.

Derzeit sieben Anbieter

Die Gruppe CDU/FDP schloss sich dem Vorschlag einstimmig an. Es sei gut, wenn die Attraktivität des Wochenmarktes gesteigert werden könne, hieß es.

Nachdem zum Jahreswechsel ein Händler den Wochenmarkt verlassen hat, gibt es derzeit noch sieben Beschicker, die unter anderem Käse, Blumen und Fisch anbieten. Der finanzielle Verlust für die Stadt beliefe sich auf 1500 bis 2000 Euro – ja nach Anzahl der Beschicker.