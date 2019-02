Zweisitzige Quads und Rallye-Autos treten jetzt zu einem 24-Stunden-Rennen im Freizeitpark Fürsten Forrest an.

Fürstenau. Ein neues Angebot steht am kommenden Wochenende, am 23. und 24. Februar, auf dem Programm des Offroad-Parks Fürsten Forest in Fürstenau: zum ersten Mal wird ein „24-Stunden-Offroad-Race“ für Rallyeautos und zweisitzige Quads, den sogenannten „Side by Side“, ausgetragen.