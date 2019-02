Bippen. Die Jagdgenossenschaft Bippen hat in ihrer Mitgliederversammlung unter anderem beschlossen, das Jagdgeld den Rücklagen zuzuführen. Weiterhin verabschiedete sie ihren Kassierer Erwin Fenstermann, der 34 Jahre die Kassengeschäfte erledigt hatte. Nachfolger wurde Jürgen Timmering.

Im Maiburger Hof in Bippen hieß Jagdvorsteher Johannes Nyenhuis die Mitglieder, darunter Bürgermeister Helmut Tolsdorf, willkommen.

Pflanzprojekt: Der Vorsitzende ging zunächst auf die im vergangenen Jahr für Anpflanzungen freigegebenen Mittel ein. Diese wurden noch nicht abgerufen, da die Arbeiten im vergangenen Herbst zeitlich nicht mehr zu realisieren waren. Anpflanzungen sind im Bereich des Hallweg geplant. Die Anpflanzungen sollen nunmehr in diesem Jahr erfolgen. Die Jagdgenossenschaft unterstütze die Anpflanzungen, finanziere sie aber nicht komplett. Die Bepflanzung sei mit Ablauf der Vegetationsperiode 2019 geplant, so Helmut Tolsdorf. Wie er mitteilte, stehe weiterhin eine größere Fläche an der Schockländer Straße zur Verfügung. Ebenfalls angedacht wurden Blühschutzstreifen, die jedoch mit weiteren Gremien, darunter die Gemeinde Bippen, abgestimmt werden müssen.

Rückblick: Wie Johannes Nyenhuis mitteilte, wurde der Maschinenpark nicht so stark wie im Jahr zuvor in Anspruch genommen. Für einen Jagdpächter wurde im Gebiet Bippen Ost ein Jagderlaubnisschein mit jährlicher Laufzeit ausgestellt. In dem Zusammenhang teilte Nyenhuis mit, dass Jagderlaubnisscheine nicht mehr dem Landkreis gemeldet werden müssen. Weiterhin lobte er die konstruktive Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern.

Finanzen: Da Kassierer Erwin Fenstermann nicht an der Versammlung teilnehmen könnte, legte Johannes Nyenhuis den Kassenbericht vor. Er informierte über eine weiterhin positive Entwicklung.

Wahlen: Bevor der Vorstand für die vier kommenden Jahre gewählt wurde, dankte Nyenhuis dem scheidenden Kassierer Erwin Fenstermann. Nach 34 Jahren werde dieser nicht wieder kandidieren, teilte er mit. Für seine Verdienste wurde Fenstermann geehrt. Das Präsent nahm Sohn Horst stellvertretend entgegen. Bestätigt wurden Johannes Nyenhuis als Vorsitzender und Heinz-Gerd Wrigge als Schriftführer. Neuer Kassierer wurde Jürgen Timmering.

Verschiedenes: Die Problem in der vergangenen Vegetationsperiode mit der Trockenheit im Sommer schnitt Achim Speer an. Mehrere frisch gepflanzte Eichen seinen aufgrund des Wassermangels eingegangen. Er wies in diesem Zusammenhang auf die dreijährige Gewährleistungsfrist, die auch für Landschafts- und Gartenbaubetriebe gelte, hin.