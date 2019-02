Fürstenau. Es war keine der üblichen Generalversammlungen der Werbegemeinschaft Fürstenau. Sicher, die Regularien mussten auch beim jüngsten Treffen im Gasthof Triphaus ein Thema. Aber über allem schwebte ein Abschied – der von Karin Wolke-Höveler, der Vorsitzenden der Werbegemeinschaft. Mit ihr legten zwei weitere Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes ihre Ämter in andere Hände.

Der Abschied: Nachdem Dietmar Plagge und Patrick Stöckel die Werbetrommel für die Messe Forest Spring gerührt hatten, nachdem Karin Wolke Höveler ihren letzten Geschäftsbericht vorgetragen hatte und nachdem Gregor Wagemester gewohnt akribisch die Kassenlage offen gelegt hatte, war es soweit: Die Vorsitzende verkündete ihren Abschied. Ohne viel Brimborium, ganz schlicht, kurz und knapp. Eine aufregende Zeit liege nun hinter ihr, fordernd sei sie gewesen, Spaß habe sie gemacht – entgegen Gerüchten in der Stadt bis zuletzt. Aber nach zwölf Jahren als Vorsitzende, in der sie immer erreichbar gewesen sei und in der sie zugleich Tag für Tag in ihrem Friseursalon gearbeitet habe, wolle sie sich nun für eine gewisse Zeit zurückziehen und nicht mehr in vorderster Front stehen. So sagte es Karin Wolke Höveler und ließ es dabei bewenden.

Aber natürlich gab es für sie auch noch Abschiedsgeschenke. Gleich drei an der Zahl – überreicht von Martina Erdwiens, Susanne Kasper, Anette Haverkamp-Peiß und Susanne Ludlage. Karin Wolke Höveler habe immer überzeugende Arbeit geleistet, viel erreicht – Stichwort Burgfest – und immer die passenden Worte gefunden, erklärte das Quartett. Sie solle so bleiben, wie sie sei, so der ausdrückliche Wunsch.

Arbeit neu organisieren

Auch der neue Vorsitzende Johannes Fritze bedankte sich bei Karin Wolke Höveler und deutete zugleich an, dass der neue Vorstand die anfallende Arbeit anders organisieren müsse. Das Pensum, das Karin Wolke Höveler absolviert habe, müsse auf mehrere Schultern verteilt werden.

Schließlich ließ es sich auch Stadtdirektor Benno Trütken nicht nehmen, die zwölf Vorstandsjahre von Karin Wolke Höveler zu würdigen. "Ich habe mich immer gefreut, mit dir zusammenzuarbeiten", betonte der Stadtdirektor. Er wies zudem auf die neuen Herausforderungen für Stadt und Werbegemeinschaft mit Blick auf die Entwicklung der Innenstadt hin. Das Einzelhandelsgutachten, das derzeit erstellt werde, gebe erste Hinweise, in welche Richtung es gehe könne.

Die Wahlen: Unter der Leitung von Klaus-Jürgen Schönborn wählten die Mitglieder einstimmig Johannes Fritze zum neuen Vorsitzenden. Neue Geschäftsführerin ist Sabrina Pagel. Sie übernimmt das Amt von Jens Ludlage. Den Schriftführerposten übernimmt Constantin Jodeit von Harald Münch. Kassierer bleibt Gregor Wagemester. Beisitzer sind Anette Haverkamp-Peiß, Martina Erdwiens, Alfred Witkabel, Susanne Kasper, Ulrike Hacker-Wedemeyer, Frank Nintemann, Jens Ludlage und Harald Münch. Ihre Beisitzerämter abgegeben haben Susanne Ludlage, Heike Holten und Werner Pries.

Mehr als 35.000 Besucher erwartet

Der Vortrag: Dietmar Plagge und Patrick Stöckel machten in der Generalversammlung noch ein kräftig Werbung für die Gewerbeschau Forst Spring am 27. und 28. April auf dem Gelände des Freizeit- und Ferienparks Fürsten Forest. Gut 150 Aussteller würden teilnehmen, 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ständen zur Verfügung und ein Werbebudget von 50.000 Euro, um die Veranstaltung auch über die nähere Region hinaus bewerben zu können, so die beiden Organisatoren. Wie 2015 würde an den beiden Messetagen wieder 35.000 Besucher erwartet. Mithin lohne es sich, bei der Gewerbeschau präsent zu sein. Sie biete neben den Ausstellungsständen ein Programm für Kinder, Moden- und Autoschauen sowie erstmals eine Jobbörse. Dort könnten Firmen mit künftigen Mitarbeitern in Kontakt treten. In Zeiten des Fachkräftemangels sei das durchaus wichtig, So Dietmar Plagge.

Die Kassenlage: Gregor Wagemester wies in seinem Kassenbericht unter anderem daraufhin, dass die Werbegemeinschaft trotz der Investitionen in eine neue Homepage einen kleinen Überschuss in Höhe von gut 700 Euro erwirtschaftet habe. Auch für 2019 plant der Kassierer mit einem Plus.

Der Geschäftsbericht: Unter anderem informierte Karin Wolke-Höveler in ihrem letzten Geschäftsbericht über die geplanten verkaufsoffenen Sonntage. Am 31. März steht wieder die bewährte Frühlingsmeile mit Hollandmarkt auf dem Programm. Am 12. Mai folgt die Maikirmes. Hier ist den Kaufleuten freigestellt, ihre Geschäfte zu öffnen. Am 16. Juni steht das Burgfest an, am 6. Oktober der Oktobermarkt – eventuell mit einem neuen Konzept und neuem Termin.