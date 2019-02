Berge. Ein Viertel des neuen Hallenkomplexes der Firma Segler in Berge steht. Bis November sollen noch mal 2400 Quadratmeter dazukommen.

Die helle Glasfassade der neuen Montage- und Fertigungshalle fällt bereits von weitem auf. Seit wenigen Wochen können die 800 Quadratmeter Fläche für den Bau von Förderanlagen und Mischern genutzt werden. Wenn alles wie bisher plangemäß läuft, soll im November dieses Jahres das gesamte neue "Drei-Hallen-Schiff" stehen – in der Mitte bis zu 20 Meter hoch – und insgesamt eine Nutzfläche von 3200 Quadratmetern bieten.





Gesellschafter Karsten Quint hat eine passende Beschreibung für das Bauvorhaben parat: "Was wir hier machen ist eine Operation am offenen Herzen bei vollem Bewusstsein", betont der Gesellschafter des 130 Mitarbeiter starken Unternehmens. Es ist für die Firma das größte Bauprojekt der vergangenen 40 Jahre. Besonders ist, dass die Baumaßnahmen ohne Pause bei vollem Betrieb durchgeführt werden. Das erfordere schon eine ganz genaue Feinplanung der einzelnen Schritte.

Genau dieser Bereich ist allerdings jeden Tag eine Stärke der Mitarbeiter, betont Karsten Quint. Schließlich gehe es in der Arbeit auch immer darum, die einzelnen Prozessschritte in den Arbeitsabläufen so optimal wie möglich zu durchdenken und zu organisieren. Unter anderem aus dem Grund war auch die neue Halle notwendig geworden. "Wir stellen uns täglich dem weltweiten Wettbewerb, da gibt es auch besondere Anforderungen an die Effizienz der Abläufe sowie die Ordnung und Sauberkeit", so Karsten Quint. Dieses sei hinsichtlich der Lichtverhältnisse an den Arbeitsplätzen und den ergonomischen Anforderungen auch im Sinne der Mitarbeiter, auf die auch jetzt wie immer hundertprozentig Verlass sei und die konsequent – auch während der Bauarbeiten – mitziehen würden, so der Gesellschafter. Die Mitarbeiter und den Betriebsrat eng in die Projektplanung einzubinden, sei für sie wichtig, betonen Karsten Quint und Thomas Neteler.

Die Genehmigung der Baumaßnahmen seien auch Dank der Gemeinde Berge und im Besonderen durch Bürgermeister Volker Brandt zeitnah und ohne Probleme gelaufen, freuen sie sich. Nun sei es auch wichtig, dass bis November die gesamten Hallen stehen, Bedenken hätten sie allerdings keine, schließlich habe auch der Planer Jochen Bohmann die Abläufe im Griff.

Es seien auch schon neue Anlagen bestellt, die dann auf den neuen Flächen aufgestellt werden müssten, so Thomas Neteler. Wichtig sei, dass dabei dann auch eine neue Anlage zur Verbesserung der Oberflächenbehandlung zum Einsatz komme. Würden wie üblich Bauteile heute wie in einer Badewanne in die Beize getaucht, werde dieses durch eine neue Technik in Form einer geschlossenen Anlage ersetzt. Quasi wie in einer Autowaschanlage würden die Teil dann bei geschlossenen Türen zunächst mit Beize behandelt und anschließend gespült. Vollautomatisch sei die Behandlung dann zwei Stunden später – vollständig dokumentiert – abgeschlossen. Das biete neben der "Ressourceneffizienz" wegen der deutlich geringeren Emissionen auch viele Vorteile für die Mitarbeiter.

Währenddessen schreiten auch der Ausbau der Friedrich-Segler-Straße sowie die Erweiterung des Firmenparkplatzes voran. Ende Februar wird der Einmündungsbereich von der Bippener Straße aus geteert. Dann wird auch der neue Linksabbiegerstreifen angelegt, erklärte Bürgermeister Volker Brandt. Dann müsse auch kurzfristig die Bippener Straße gesperrt werden. Darüber würde die Öffentlichkeit aber vorher rechtzeitig informiert.