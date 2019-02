Turbulenzen bewältigen die Theaterspieler in Vechtel bei ihrem „Funny Landing“ im März und nehmen die Zuschauer mit auf einen ziemlich schrägen Flug. Foto: Liesel Hoevermann

Vechtel. In dieser Saison heben die Theaterspieler in Vechtel richtig ab und nehmen das Publikum mit auf einen Höhenflug über den Wolken. Wie und wo sie schließlich landen, zeigen sie in der Komödie „Funny Landing – Runter kommen sie alle“ von Bernd Spehling in drei Akten.