Restrup. Der Schützenverein Restrup blickte bei seiner Generalversammlung auf ein erfolgreiches Schützenjahr zurück. Als besonderes Highlight blieben die Feierlichkeiten zur Weihe der neuen Vereinsfahne in Erinnerung.Ein Überblick.

Rückblick: Präsident Markus Webering begrüßte zunächst das amtierende Königspaar Marcel Hüstege und Michaela Berens sowie den Hofstaat. In seinem Rückblick hob er neben den besuchten Veranstaltungen wie beispielsweise die Feier zum 925-jährigen Bestehen der Gemeinde Bippen die starke Teilnahme an den Schützenfesten der Nachbarvereine hervor. Überdies stellte Markus Webering in seinem Jahresbericht das Festwochenende mit Fahnenweihe und Schützenfest im vergangenen Jahr in den Mittelpunkt. Für die geleistete Arbeit und den Zusammenhalt lobte er den gesamten Verein. Ein ausdrücklicher Dank galt zudem dem Engagement des Festausschusses, der viel Zeit in die Organisation investiert habe.



Kassenbericht: Im Rahmen seines Kassenberichtes berichtete Marcel Hüstege über die Aufnahme zwölf neuer Mitglieder. Auch hob er die gute Spendenbereitschaft anlässlich der Anschaffung der neuen Vereinsfahne hervor.

Viertes Team angemeldet

Wettbewerbe: Schießwart Matthias Naber ging auf die sportlichen Erfolge bei den Rundenwettkämpfe des Schützenkreises Nordwest sowie auf die Pokalschießen mit befreundeten Vereinen ein. Erfreulich sei, dass für die aktuelle Saison ein viertes Team für den Rundenwettkämpfen gemeldet worden sei. Dafür habe der Verein 2018 zwei zusätzliche Luftgewehre angeschafft. Darüber hinaus werde für alle Mitglieder an jedem dritten Donnerstag im Monat ein Übungsschießen angeboten. An diesen Terminen könnten Schützenschnüre und ein Übungspokal errungen werden, so Matthias Naber. Im Jahresbericht der Damenvorsitzenden bedankt sich unterdessenDoris Rieken bei den Vereinsfrauen für die Unterstützung.

Günther Landmeier neues Ehrenmitglied

Vorstandswahlen: Bei den Vorstandswahlen bestätigten die Schützen Christian Schwietert (stellvertretender Präsident), Andrea Hengehold (Schriftführerin), Marcel Hüstege (Kassierer), Peter Prause (stellvertretender Kommandeur), Klaus Hengehold (stellvertretender Kommandeur), Sabine Heidunk (stellverstretende Damenvorsitzende), Michaela Berens (stellvertretende Damenvorsitzende), Jürgen Westendorf (Fahnenträger), Gunnar Middelberg (Fahnenträger) und Jürgen Heidhaus (Hallenwart). Die stellvertretenden Schießwarte Jürgen Schenke und Martin Heiduk stellten sich nicht einer erneuten Wahl. In das Team rücken Heiko Hoogstoel und Sven Wellhöfer nach. Mit dem Erreichen der Altersgrenze wurde überdies Günther Landmeier zum Ehrenmitglied ernannt.

Ausblick: Zukünftig möchte der Schützenverein die Arbeiten zur Instandhaltung der Schützenhalle vorantreiben. Dazu sind regelmäßig Arbeitseinsätze geplant. Mit Blick auf das Jahr 2021 sollen außerdem Ideen für die Gestaltung der Feiern zum 100-jährigen Bestehen des Vereins gesammelt werden. Das Schützenfest 2019 ist auf den 13. und 14. Juli terminiert.