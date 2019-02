Berge. Mehr als 100 Zuhörer informierten sich am Montagabend auf Einladung der Interessengemeinschaft Naturschutz Anten, Berge, Dalvers über den Stand zu der geplanten FFH-Verordnung "Bäche im Artland" im Antener Heimathaus. Mit von der Partie waren Vertreter des Landkreises, Berges Bürgermeister Volker Brandt sowie der Fachanwalt Helmar Hentschke aus Potsdam.

"Seit 30 Jahren wird über Bürokratieabbau geredet. Das ist jedoch nicht der Fall, allenfalls wird es immer mehr" betonte Bürgermeister Volker Brand in seinem Eingangsstatement zur vorbereiteten FFH-Verordnung seitens der Gemeinde Berge. Christian Bielefeld, der zweite Vorsitzende des vor drei Monaten gegründeten Vereins "Interessengemeinschaft Naturschutz in Anten-Berge-Dalvers" hatte die Veranstaltung im Heimathaus Anten eröffnet. Viele Grundstückseigentümer aus der Region nahmen teil, jeder Sitzplatz war genutzt.

Mit der Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht und damit in die als Entwurf vorliegende Verordnung des Landkreises Osnabrück werde es jetzt ernst, sagte Volker Brandt. Aufgrund der Vorgaben durch den Bund und das Land Niedersachsen würden jetzt zwar keine "großen Stellschrauben" mehr gedreht werden können, jeder sollte sich aber genau ansehen, wie er betroffen sei und seine Stellungnahme abgeben, so Volker Brandt. Die Gemeinde Berge tue dies auch.

Mildere Form der Planung

Wie berichtet, sind in der Region durch das Land Niedersachsen mehrere Fauna-Flora-Habitat-Gebiete – kurz FFH – gemeldet worden. Jetzt steht der Erlass der Verordnung für das Gebiet "Bäche im Artland" auf der Tagesordnung. Die Landwirte und weiteren Grundstückseigentümer befürchten durch die Festsetzungen in der Landkreis-Verordnung deutliche Einschränkungen bei der Nutzung und Bewirtschaftung ihrer Flächen.

Hartmut Escher, der Leiter des Fachdienstes Umwelt beim Landkreis Osnabrück, wies auf die bisherigen Planungen hin. Ursprünglich sei beabsichtigt gewesen, sämtliche Flächen als Naturschutzgebiet auszuweisen. Die intensiven Diskussionen mit Landwirten und Waldbauern hätten aber dann den Landkreis dazu bewogen, eine mildere Form der Planung zu wählen und die betroffenen Flächen als Landschaftsschutzgebiete auszuweisen. Dieser Unterschied sei sehr maßgeblich, da in Naturschutzgebieten - kurz gesagt - alles verboten sei, was nicht erlaubt ist. In Landschaftsschutzgebieten sei wiederum alles erlaubt, was nicht verboten sei. Deswegen sei dafür jetzt eine sehr detaillierte Regelung erforderlich. Auch wenn im Gebiet "Bäche im Artland" die Fläche im Vergleich zu anderen FFH-Gebieten nicht so groß sei, wäre doch die Betroffenheit der Eigentümer durch eventuelle Einschränkungen der Bewirtschaftung der Flächen viel größer. "Durch die Regelungen müssen wir leider vielen auf die Füße treten, existenziell gefährdet wird dadurch aber niemand", so Hartmut Escher.

Günstige Erhaltungszustände wieder herstellen

Markus Rolf, beim Landkreis Osnabrück für die "Untere Naturschutzbehörde und Waldbehörde" verantwortlich, wies auf die Vorteil der Verordnung hin, da so klare und rechtlich belastbare Regelungen geschaffen würden. Grundsätzlich müssten an vielen Stellen in dem Gebiet "günstige Erhaltungszustände" wieder hergestellt werden. Jede einzelne Fläche sei entweder in der Kategorie A - "Bester Erhaltungszustand", B - "günstiger Erhaltungszustand" oder C - "schlechter Erhaltungszustand" eingestuft. Daraus würden sich dann konkrete Maßnahmen ergeben.

Der Fachanwalt des Vereins, Helmar Hentschke aus Potsdam betonte, dass sich die Anlieger konstruktiv in den Planungsprozess einbringen würden. "Wir sind nicht die Nörgeler", die Regelungen müssten aber mit Augenmaß erfolgen, da es schließlich bis heute die Leistung der Eigentümer gewesen sei, dass die Gebiete so sind wie sie heute aussehen würden.

Zahlreiche Eigentümer fragten, moderiert durch Alfred Pieper, dem ehemaligen Geschäftsführer des Vereins landwirtschaftliche Unternehmer in Bersenbrück, detailliert nach, was die Regelungen, die im Entwurf noch bis zum 22. Februar öffentlich ausliegen, konkret für sie die bedeuten würden. Dabei erklärten die Landkreisvertreter, dass unter anderem durch die Verordnung keine Verschlechterung der Entwässerungssituation herbeigeführt werde. Zudem würde durch die Verordnung niemand zu einzelnen Maßnahmen gezwungen.

Abwägung der Stellungnahmen

Volker Brandt brachte schließlich einen ganz neuen Aspekt in den Planungsprozess ein. Er schlug vor, in der Verordnung nur minimale Dinge zu regeln und die konkreten Regelungen in einzelnen Bescheiden an die Eigentümer zu bestimmen. Dann könnte sich jeder für seine Fläche damit auseinandersetzen und müsste sich nicht gleich gegen die ganze Verordnung wenden.

Weiterhin eine positive Einstellung mit möglichst viel Einvernehmen wünschte Alfred Pieper den Eigentümern. Sobald alle Stellungnahmen zur Verordnung vorliegen, werden diese, begleitet durch den Fachanwalt, dem Landkreis zur Bewertung vorgelegt. Die Kreisverwaltung wird dann abwägen und den politischen Gremien, zuerst dem Umweltausschuss im Juni, einen Vorschlag vorlegen.