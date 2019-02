Berge. Für Europäer ist die Mongolei ein fremdes und fernes Land. Wie es sich da lebt und wie eine Mongolin als Aupair nach Bippen kommt, das erzählte Uugantsetseg Tselmenkhuu den Berger Landfrauen bei einem Treffen im Gasthaus Schohaus in Berge.

Seit vier Jahren wohnt die Mongolin in Deutschland, wo sie anfänglich als Aupair bei einer Familie in Bippen gearbeitet hat. In dieser Zeit hat die 27-Jährige ihre Deutschkenntnisse konsequent verbessert und studiert jetzt in Osnabrück Wirtschaftswissenschaften.

Nähe zur Natur

Anschaulich und unterhaltsam berichtete sie den Landfrauen aus ihrer Heimat, die viermal so groß ist wie Deutschland, in der aber nur rund drei Millionen Menschen leben. Dabei gibt es etwa zwölf verschiedene Ethnien mit unterschiedlichen Religionen, die hauptsächlich buddhistisch oder schamanisch geprägt sind. Insgesamt ist die religiöse und spirituelle Ausrichtung durch eine starke Nähe zur Natur geprägt, die in der noch immer vorhandenen nomadischen Lebensweise verankert ist.

Nomadische Herkunft

Im starken Gegensatz zum ursprünglichen Leben auf dem Lande ohne Infrastruktur steht das städtische Leben wie etwa in der Hauptstadt Ulaanbaatar, aus der auch Uugantsetseg Tselmenkhuu stammt. Trotz der Zivilisationsvorzüge in der Stadt lieben die Mongolen ihre nomadische Herkunft, versicherte sie den Landfrauen und erzählte ihnen von den Ausflügen mit Großfamilien und Zelten im Sommer an die Flüsse der mongolischen Steppe.

Stark schwankendes Klima

Die Haltung von Haus- und Nutztieren ist in dem weiten Land auch heute noch mobil, große Herden mit Schafen, Ziegen, Kamelen, Kühen und Pferden sind der Reichtum der Nomaden. Milchprodukte, vergorene Stutenmilch und in Milchkannen gegartes Fleisch sind typische Nahrungsmittel, Kartoffeln werden wie Gemüse zu Reis oder Beilagen aus Mehl gegessen. Das stark schwankende Klima mit extremen Temperaturen erschwert eine landwirtschaftliche Nutzung, dafür gibt es viele Bodenschätze, deren Förderung allerdings auch zu Konflikten führt.

Friedliche Revolution

Dschingis Khan gründete vor rund 800 Jahren das Mongolische Reich, das als weltgrößtes Imperium Teile von Asien und Europa eroberte, bevor es im Laufe der Jahrhunderte zerfiel. In den 1920er Jahren wurde die Mongolische Volksrepublik ein Marionettenstaat der Sowjetunion, dies endete 1990 mit einer friedlichen Revolution. Seitdem ist die Mongolei eine parlamentarische Demokratie.

Typische Trachten

Neben dem dreitägigen mongolischen Nationalfest Naadam im Sommer mit Ringkämpfen, Bogenschießen und Pferderennen ist das Neujahrsfest im Februar der zweite wichtige Feiertag, an dem Familien und Freunde sich besuchen. An diesen besonderen Tagen werden auch die typischen Trachten getragen, die ansonsten nur bei den Nomaden zur Alltagskleidung gehören. In den Städten werden bestenfalls noch modisch-moderne Variationen der historischen Trachten angezogen, erläuterte die Mongolin, die selber ein solches Kleid mit Anmut trug.

Anzeige Anzeige

Reges Vereinsleben

Am meisten vermisse sie schon ihre Familie und Freunde aus der Heimat, gab Uugantsetseg Tselmenkhuu auf Nachfrage der Berger Landfrauen freimütig zu. Dafür schätze sie aber die gut funktionierende Nachbarschaft und das rege Vereinsleben in dieser Region, das sie in dieser Form erst hier kennengelernt habe.