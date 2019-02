Grafeld. Bei der Generalversammlung des Fördervereins der Grundschule Grafeld ist Klemens Mehmann für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit an der Schule geehrt worden.

Vor etwa zehn Jahren hat Klemens Mehmann die Plattdeutsch AG ins Leben gerufen, die nun von Hans Apke übernommen wird. Die Grafelder werden über die Grenzen ihres Ortes hinaus um die Plattdeutsch AG beneidet. In höchsten Tönen lobte der Vorsitzende des Fördervereins, Ralf Stolte, die Arbeit von Klemens Mehmann.

Auch Brauchtum und Heimatkunde vermittelt

Mit viel Engagement vermittelte „Mister Ehrenamt“ den Kindern vieler Jahrgängen ein Grundwissen über das „Grafelder Platt“. Aber darüber hinaus bezog er über die Jahre immer auch Heimatkunde und Grafelder Brauchtum mit in den Unterricht ein. So ging er mit den Kindern der Plattdeutsch AG ins Moor zum Torfstechen, krüllte Tunscheren, besuchte die alte Schule und das Moormuseum und erklärte das Dunthornblasen. Mit viel Spaß an seiner Arbeit erläuterte er den Kindern die Bedeutung des Ehrenamtes und versuchte, so auch schon die Kleinen zu Pfeilern des Dorflebens zu erziehen.

Wilhelm-Fredemann-Gedächtnispreis erhalten

Vor einigen Wochen hat Mehmann bereits den Wilhelm-Fredemann-Gedächtnispreis erhalten, eine Auszeichnung für den Verdienst um die Plattdeutsche Sprache.