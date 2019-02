Berge. Das über 100 Jahre alte Haus an der Berger Straße mit der Hausnummer 27 ist auch heute noch eine schmucke historische Villa im Schatten der Lutherkirche. Was viele nicht wissen: Hier war nach dem zweiten Weltkrieg das Standesamt der Gemeinde Berge beheimatet. Eine besondere Geschichte.

Ingrid Sandhaus lächelt, als sie das heutige Esszimmer im Erdgeschoss. Wie vor 70 Jahren steht dort noch das alte Biedermeier-Sofa und die historische Standuhr. Im Regal daneben befindet sich eine Lexika-Sammlung. Allesamt Gegenstände, zu denen sich viele Geschichten erzählen lassen. In diesem Raum und auf dem Sofa hat sich Ingrid Sandhaus selbst mit ihrem verstorbenen Ehemann Wilhelm vor 67 Jahren das Ja-Wort gegeben.













Erbaut wurde die Villa im Jahr 1914. Es überdauerte die Weltkriege unbeschadet. In den letzten Kriegstagen beschlagnahmten allerdings polnische Besatzungstruppen im englischen Dienst die Villa für ihre Zwecke. Das sollte bis zum April 1947 so bleiben.

Engagierter Einsatz der Haushälterin

Im dem der Villa benachbarten Pastorat sei die Haushälterin Anni Schillingmann tätig gewesen. „Anni war die einzige, die während der Besatzung die Villa betreten durfte, weil sie die Blumen zu versorgen hatte“ berichtet Ingrid Sandhaus. Sie sei jedoch wegen der Möbel und anderer Gegenstände, die sich in dem Haus befunden hätten, besorgt gewesen – so das Sofa, die Standuhr und die Lexika. Von den Sachen wäre sicher nicht viel übriggeblieben, hätte sich niemand darum gekümmert, ist sich Ingrid Sandhaus sicher.

Aber Anni Schillingmann habe Kontakt zum polnischen Kommandanten aufgenommen und darum gebeten, einige Gegenstände ins Pastorat herüber holen zu dürfen. Der habe den Wunsch erfüllt. Sie solle nehmen, was ihr lieb und wert sei, habe der Kommandant gesagt. Ingrid Sandhaus: „Tante Anni war glücklich und hat zum Teil unter ihrer großen Schürze viele Gegenstände in das Pastorat gerettet“. Die hochwertige Büchersammlung wiederum habe sie in einer Schubkarre transportiert.

Wieder als Trauzimmer nutzen?

Im April 1947 Uhr hätten die polnischen Besatzungskräfte schließlich Berge verlassen. Danach habe sich das Standesamt in der Villa befunden. Bis 1957 fungierte dort Adolf Sandhaus als Standesbeamter.

Ihr Sohn Hartmut Sandhaus habe jetzt zusammen mit seiner Tochter Corinna die Idee gehabt, die Tradition des Trauzimmers fortzusetzen, so Ingrid Sandhaus. Das sei nach Auskunft des Fürstenauer Standesamtes zwar grundsätzlich möglich. Wenn das alte Trauzimmer aber zum offiziellen Raum für standesamtliche Trauungen in der heutigen Zeit bestimmt werden solle, müssten die Räume jedoch allen heiratswilligen Paaren zur Verfügung gestellt werden. Das wäre dann vielleicht aber doch etwas zu viel Trubel für das Haus, findet die Familie.

So blieb es jetzt bei der Idee, das alte Trauzimmer seiner früheren Bestimmung wieder zuzuführen. Ein Anlass, sich noch einmal mit der Geschichte des Hauses zu befassen, war sie aber allemal.