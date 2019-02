Fürstenau. Der Saal im Canisius-Haus tobte. Die Büttentanten zogen bei ihren Reden, Tänzen und Liedern und Sektchen alle Register ihres Könnens. Annegret Grave feierte dabei sogar ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum.

Mit dem Einmarsch zündete ein vierstündiges karnevalistisches Feuerwerk. Mit einem dreifachen Fürstenau Helau ging es los.





Zunächst wurde das Büttentantenlied gesungen: „Im Abstand von zwei Jahren, im schönen Fürstenau, da gibt es tolle Tage – und Spaß für jede Frau.“ Und dann kamen die Akteure mit ihren Beiträgen nach und nach auf die Bühne oder gingen in die Bütt. Martina Hölscher führte durch das Programm, stellte die Mitwirkenden vor.

Gleich im ersten Beitrag wurde ein großes Problem der Frauen in fortschreitendem Alter angesprochen. Yvonne, Antigone, Birgit und Tamara besangen die Probleme an Beine, Bauch und Po. Es ging um Cellulite. Davon sind fast nur die Frauen betroffen. Mann hat in der Schöpfung eine andere Struktur bekommen und Glück gehabt.





Passend dazu berichtete Magdalena minutiös aus ihrem Diättagebuch. Dabei wurde deutlich. Kaffee hat pro Tasse nur eine Kalorie. Also kann man ruhig 22 Tassen Kaffee trinken und dazu oder dazwischen Bananen essen. Alle zehn Minuten hieß es dann: „Muss Pipi“. Und so wurde dann der Büroalttag entsprechend strukturiert und die Konferenz kurzerhand auf die Toilette verlegt. Ach ja. Tricksen kann man auch im Diätplan. Kurzerhand mal den Schrittzähler in den Wäschetrockner und alle sind zufrieden.

Seriös und gekonnt trat dann Nachrichtensprecherin Anita in ruhigen und mit trocken sachlichen Ton auf. Dabei ging es um den Lidlmarkt rechts von der Bundesstraße, links von der Bundesstraße, was denn nun, aber auch um die Häuser der Herzen. Das eine wird nicht mehr gebaut gebaut, beim anderen leuchten die Herzen nicht mehr. Es kommt aber jetzt ein Bettenlager.

Die Bäume in der Großen Straße, Straßenlaternen, Leerstände und neue Geschäfte waren weitere Neuigkeiten. Bei Rocho geht man noch in die Knie für die Kunden. Der neue Schotterparkplatz wurde auch thematisiert, denn jetzt wartet Fürstenau auf Touristen mit Schotter. Und der Dackel Sauser (Amtsrichter Parisius Gerichtsdackel, dem kürzlich ein Denkmal gewidmet wurde) und die damit erweiterte Kunstspur wurden von ihren besten Seite beleuchtet.

Mit der Tanzgruppe pro Akitv ging es weiter. Und dann kam Tanzmariechen Annegret, berichtete von ihren Auftritten und den Spuren der Jahre. Jetzt beklagte sie ihren Abtritt aus der Garde, denn sie muss einem jüngeren Tanzmariechen weichen.





Und so folgte Höhepunkt auf Höhepunkt. Es ging um das Supertalent.





Ein Harem wurde dargestellt, darin Bauchtanz für den Scheich, der die Emanzipation der Frauen beklagte. Anne griff das Thema Unschuld, „das Wertvollste der Frau“ auf.





Birgit, Yvonne, Anita, Annegret, Antigone und Claudia griffen die „Schwarzen Witwen“ auf. Aber nicht die Spinnenart war gemeint, sondern die Frauen die immer schnell ihre Männer verlieren. „Wieder mal sind wir ganz allein. Aber das ist kein Grund zum traurig sein“, hieß es. Und wie es zum Alleinsein kam, wurde dabei genau geschildert. Ein Dank galt dem Team vom Service sowie dem Team von der Technik.





Das Büttentantenteam: Martina Hölscher, Anne Wübbel, Yvonne Bruns, Antigone Mally, Tamara Besenski, Magdalena Föcke, Theresa Havermann, Andrea Kirchner, Claudia Brockmeyer, Anita Manns, Annegret Grave, Birgit Möller, Jürgen Binia