Hollenstede. Der Rückgang an Restaurants im Landkreis, Teilzeitbefristungsgesetz sowie die Gewerbeabfallverordnung beschäftigt derzeit den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Ortsverband Altkreis Bersenbrück. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthof Johannemann standen diese Themen im Mittelpunkt.

Das Vorsitzendenteam Andreas Reinermann und Gudrun Dückinghaus begrüßte die Gäste. Im Vorstand gab es Veränderungen im Bereich Schrifttum. Neue Schriftführerin wurde Ulrike Fänger; ihre Stellvertreterin ist Jutta Buschermöhle.

Rückblick: Auf die Arbeit im vergangenen Jahr ging Andreas Reinermann ein. Auf fünf Vorstandssitzungen wurden aktuelle Probleme ebenso behandelt wie die Neuigkeiten in der Branche. Es sei nicht einfach neben den immer größer werdenden Anforderungen noch Zeit in ein Ehrenamt zu investieren. Unter anderem wurde ein Servierkurs angeboten, eine Trendtour nach Hamburg organisiert, und ein Wirteball veranstaltet. Reinermann ging auch auf den leicht rückläufigen Mitgliederbestand ein. Er rief dazu auf, Mitglieder von den Leistungen der Dehoga zu überzeugen und sie zu werben. Im Kassenbericht ging Ernst-August Rothert auf die rückläufige Kassenlage ein.

Ausblick: Ein besonders Lob galt den beiden neuen Landespräsidenten Detlef Schröder und Dirk-Jan F. Warmerdam, die neue Themen auf ihre Agenda schreiben. Kassensysteme, Digitalisierung, Internet und Online-Vermarktung werden forciert. Andreas Reinermann wies auf die erstklassige Homepage der Dehoga Niedersachsen hin. Der interne Bereich sei für jeden Berufskollegen mit Postleitzahl und Mitgliedsnummer zugänglich. Es gebe dort eine Vielfalt von Vorlagen (Arbeitsverträge, Ausbildungsvertrag, Tarifverträge).

Ehrung: Für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Dehoga wurde Werner Schütte (ehemaliger Gasthof Schlatsburg, Bramsche) geehrt. „Bei jeder Versammlung lernt man immer etwas dazu. Ich habe keine Gastronomie gelernt. Ich bin Einzelhandelskaufmann. Gastronomie war mein Hobby. Ich kann nur jedem empfehlen, in der Dehoga mitzumachen“, sagte der langjährige Funktionär, der unter anderem Vorsitzender war.

Aktuelles: Geschäftsführer Dieter Westerkamp sowie Bezirksvorsitzender Hans Klute gingen auf neue gesetzliche Regelungen ein. Dabei schnitt Westerkamp auch die Gewerbeabfallverordnung mit ihrer Trennungspflicht jetzt auch für Holz und Textilien ein. Alle Stoffe müssen entsprechend gesammelt und getrennt entsorgt werden. Besonders wies er auf die Dokumentationspflicht hin. Dieses löste fast heiteren Unmut aus. Von der Trennpflicht befreit seinen die Betreibe, die keinen entsprechenden Aufstellplatz haben oder bei denen es wirtschaftlich keinen Sinn mache. Dieses müsse aber bewiesen werden. Ein weiterer Schwerpunktbereich war das Thema geringfügig Beschäftigte. Das Teilzeitbefristungsgesetz habe sich im Paragraphen zwölf „Arbeit auf Abruf“ geändert. Westerkamp wies darauf hin, unbedingt mit Arbeitsverträgen zu arbeiten. Liegen diese nicht vor, werde ab dem 1. Januar nun automatisch von 20 Wochenstunden (zuvor zehn) mit den entsprechenden Ansprüchen und Zahlungen ausgegangen. Bei 20 Stunden werde immer das Minijobverhältnis (450 Euro) überschritten und das Arbeitsverhältnis werde sozialversicherungspflichtig.

„Um in der Politik eine Stimme zu haben, müssen wir uns sichtbar machen“, betonte Klute. Auch ging er auf die Sorgen es Landkreises in Bezug auf die Rückläufigkeit der Gaststätten in der Region an. Er habe die Sorge, dass es für Touristen nicht mehr genügend Einkehrmöglichkeiten gebe. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises unterstütze auch bei Betriebsübergaben in der Gastronomie.

