Fürstenau/Bippen/Berge. Die Freibäder in Bippen und Fürstenau sind der Samtgemeinde mehrere Millionen Euro wert. Das hat die jüngste Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz gezeigt. Aber wie kann die Kommunen neben all den anderen Investitionen solche Beträge stemmen? Erste Antworten liegen vor.

Es steht außer Frage. Die Freibäder sind modernisierungsbedürftig – besonders das in Bippen, wie sich bei einem Ortstermin zeigte. Weder Becken, Technik noch Gebäude sind zeitgemäß und überdies in Teilen marode. Ein erstes Konzept der Schütze Architektur- und Bäderbau-Planungsgesellschaft sieht für das 1931 gebaute Freibad unter anderem vor, die abgeschrägten Seitenwänden zu begradigen. Das würde für das derzeit etwa 50 mal 20 Meter große Becken zur Folge haben, dass es ein Stück kleiner würde. Der Vorteil: Die derzeit recht schmalen Beckenränder könnten großzügiger gestaltet werden.

Überdies ist geplant, ein separates Kleinkinderbecken zu bauen. Weiterhin ist vorgesehen, die gesamte Technik auf den aktuellen Stand zu bringen, die vorhandenen Gebäude abzureißen und durch Fertig-Container auf Streifenfundamenten zu ersetzen.



Wenn das alles gemacht und dazu das Becken mit einer Edelstahlwanne ausgekleidet wird, könnten sich die Kosten auf gut 2,3 Millionen Euro belaufen. Denkbar wäre auch eine Variante mit einer Folienauskleidung, die knapp zwei Millionen Euro kosten würde. Die Kommunalpolitik – das war der einhellige Tenor – setzt auf die Edelstahlversion. Der Grund ist einfach: Kommt sie zum Einsatz, hat die Kommune für gut 80 Jahre Ruhe. Bei einer Folienauskleidung kann es auch schon nach zehn Jahren Probleme und damit Sanierungsbedarf geben.

Maroder Beckenkopf



Das Fürstenauer Freibad ist – was die Technik angeht – besser in Schuss. Bereits 2011 hat die Samtgemeinde hier kräftig investiert. Allerdings ist eine Sanierung des maroden Beckenkopfes erforderlich. Wie Schwimmmeister Reiner Reuter bei einem Ortstermin deutlich machte, muss der Rand im Laufe der Saison immer wieder mit Blitzzement geflickt werden. Auch hier strebt die Samtgemeinde eine dauerhafte Lösung in Form eines Edelstahlbeckens an: Kostenpunkt: rund 1,8 Millionen Euro. Die Folienvariante würde mit 1,3 Millionen Euro zu Buche schlagen.

In der gut besuchten Sitzung am Donnerstagabend erklärten Dirk Imke für die Gruppe CDU/FDP und Helmut Tolsdorf für die Gruppe SPD/Grüne übereinstimmend, dass nun die Planungen so weit vorangetrieben werden sollen, dass Geld aus dem Zile-Fördertopf (Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung) beantragt werden kann. Das soll im September geschehen. Insgesamt könnten im günstigen Fall bis zu eine Million Euro fließen. Vorab wird bereits in diesem Jahr Geld für die Planungskosten bereitgestellt – so die abschließende Beschlussempfehlungen.