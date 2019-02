Fürstenau. Die Magdeburger Straße weist für wenige Monate eine Besonderheit auf: Mit Alois und Ulla Hopster (23. Oktober 1968), Werner und Mia Andree (4. Januar 1969) sowie Manfred und Helga Köhn (24. Januar 1969) haben gleich drei dort wohnende Paare ihre Goldenen Hochzeiten gefeiert.

Und es gibt noch eine Besonderheit. Alle Bräutigame sind im Jahr 1945 geboren. Das Schöne ist: Alle sind noch rüstig und immer kräftig mit dabei – sowohl bei den Regularien zum Kränzen als auch zum Feiern. Und so bekamen die Nachbarn und sie selbst, da unmittelbare Nachbarn, eine Menge zu tun. Dreimal hieß es ausmessen, Grün holen, Kranz binden, kränzen, Goldene Hochzeit feiern und abkränzen. Unser Foto mit den drei Goldpaaren entstand vor dem nunmehr erstmals letztmaligen Abkränzen und zeigt die Goldpaare Ulla und Alois Hopster, Mia und Werner Andree sowie Helga und Manfred Köhn (sitzend von links) im Kreise der fleißigen Nachbarn. „Wir Nachbarn hoffen, dass alle drei Paare in zehn Jahren ihre Diamantene Hochzeit genau harmonisch feiern können“, so Holger Eikermann.