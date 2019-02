Berge. Die Diskussion um die Ausgestaltung des geplanten Landschaftsschutzgebietes "Bäche im Artland" geht weiter. Nun hat auch der Berger Rat eine Stellungnahme zum Erlass einer entsprechenden Verordnung abgeben. Tenor: Der Entwurf entspreche nicht dem Gebot der "Normenklarheit" – vereinfacht formuliert: die getroffenen Regelungen sind für die Bürger nicht nachvollziehbar.

Wie berichtet,können betroffene Bürger noch bis zum 22. Februar 2019 die Unterlagen zur Unterschutzstellung des Landschaftsschutzgebietes „Bäche im Artland“ einsehen und Stellungnahmen abgeben. Geplant ist, einen großen Teil der infrage kommenden Flächen entlang der Bäche im Sinnen des Landschaftsschutzes zu sichern und auszuweisen. Hinzu kommen angrenzende Auenbereiche sowie einzelnen Eichen-, Buchen- und Moorwäldern mit Blick auf Lebensraumtypen im Umfeld.

Für den Rat nicht nachvollziehbar

Genau hier sieht die Gemeinde Berge Unschärfen. Zum einen handele es sich um einen detaillierten, im Wesentlichen an den Bachläufen orientierten Grenzverlauf, der aber zum anderen großzügig Fläche im weiteren Umfeld mit einbeziehe, die zum Teil keinen eigenen so genannten "Lebensraumtyp" darstellten. Die dafür maßgeblichen Kriterien ließen sich der Begründung zur Verordnung nicht entnehmen und seien mithin für den Rat sowie der Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar, heißt es in der Stellungnahme.

Verordnung viel zu detailliert?

Weiterhin wiesen die in der Verordnung festgesetzten Lebensraumtypen mit Blick auf die Abgrenzungen einen einen hohen Detailgrad auf. Das führe dazu, dass es für einzelne Flurstücke unterschiedliche Verbots- und Freistellungsvorschriften gebe. Ein und dieselbe Fläche unterschiedlich zu bewirtschaften, sei aber für Landwirte schwierig zu handhaben und mache wenig Sinn, so Bürgermeister Volker Brandt. Es stelle sich deshalb generell die Frage, ob ein derartig detailliertes Regelwerk überhaupt noch im Rahmen einer Verordnung geschehen könne. Oder ob es nicht besser sei, in so einer Verordnung nur den Grundschutz des Gebietes zu verankern und darüber hinausgehende Regelungen anderweitig mit den jeweiligen Eigentümern zu klären und festzulegen.

Einsatz von Schlegelmähern notwendig

Weiterhin moniert der Rat, dass das Verbot von Schlegelmähern bei der Unterhaltung der "Wegeseitenräume" ein nicht zu lösendes Problem darstelle. Die Pflege der Straßenränder obliege der Gemeinde. Die gehe hier bereits jetzt mit Blick auf den Naturschutz sehr zurückhaltend vor. Gleichwohl sei es auch wegen der Verkehrssicherheitspflichten notwendig, in bestimmten Bereichen regelmäßig zu mähen. Der Einsatz von Schlegelmähern sei hier nun einmal Stand der Technik. Andere sinnvolle Möglichkeiten gebe es nicht, ohne neue Geräte anzuschaffen.