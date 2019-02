Berge. Die Gemeinde Berge hat endgültig den Weg für zwei Bauprojekte – eine Zahnarztpraxis und eine Montagehalle mit Wohnung – freigemacht. Insbesondere ging es auf Wunsch der Bauwilligen um die Befreiung von "planungs- und gestaltungsrechtlichen Festsetzungen". Auch für die Erweiterung des St. Servatius-Kindergartens war das ein Thema.

Zur Zahnarztpraxis: Zwei Investoren planen auf dem Grundstück nördlich des Aldi-Supermarktes den Bau eines neuen Gebäudes. Entgegen den Vorgaben des Bebauungsplanes "Höfener Esch Erweiterung Teil II" möchten die Bauherren für ihr Gebäude eine Traufhöhe von 4,45 Meter. Festgesetzt sind 3,75 Meter. Nach Ansicht der Gemeinde ist die geplante Abweichung städtebaulich vertretbar und mit nachbarschaftlichen und öffentlichen Interessen vereinbar. Der Rat votierte deshalb einstimmig für das Vorhaben.

Zur Montagehalle: Ein Gewerbetreibender plant – ebenfalls nördlich von Aldi – eine Lagerhalle für Montagearbeiten sowie eine Wohnung. Auch hier geht es um die Befreiung von der Traufhöhe – dieses Mal soll sie bei 5,40 Meter liegen. Und auch hier hatte der Rat keine Einwände.





Zum St. Servatius-Kindergarten: Wie berichtet, soll in diesem Jahr die Bauarbeiten für die Erweiterung des katholischen St. Serviatus-Kindergartens beginnen. Nach den derzeitigen Schätzungen wird das Vorhaben rund 700.000 Euro kosten. Davon wird die Samtgemeinde Fürstenau 560.000 Euro plus Zinsen übernehmen. Die restliche Summe steuert das Bistum bei. Die Finanzierung wird über die Kirchengemeinde Berge erfolgen, da die Konditionen derzeit vergleichbar mit den kommunalen Bedingungen sind.

Baugrenze muss überschritten werden

Um die aktuellen Platzprobleme zu lösen, ist vorgesehen, den Kindergarten in nördlicher und westlicher Richtung zu erweitern, um dort unter anderem einen weiteren Gruppenraum sowie eine Bewegungshalle einzurichten. Dafür ist es aber notwendig – abweichend von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Westlich der Antener Straße" – ist Baugrenze zu überschreiten. Hier geht es um eine Fläche von rund 240 Quadratmeter im Bereich der "nicht überbaubaren Grundstücksfläche". Diesem Ansinnen stimmte der Rat ebenso zu wie einer veränderten Dachneigung und einer Traufhöhe von 4,35 Metern statt 3,50 Metern.



Angesichtes dieses Beschlusses erinnerte Burkhard Hömme (CDU) noch einmal an die Debatte vor acht Jahren, als an das Kindergartengebäude eine Krippen habe angedockt werden sollte. Das sei damals verworfen worden, so Burkhard Hömme. Wie berichtet, ist stattdessen eine Krippe auf dem Grundstück der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde an der Lutherkirche entstanden.

Bürgermeister Volker Brandt wies im Gegenzug darauf, dass nun die Möglichkeit bestehe, den Kindergarten in angemessener Weise zu vergrößern. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn damals die Krippe dort gebaut worden wäre. "Dann würden wir uns heute mit einem Neubau beschäftigten", so Volker Brandt.