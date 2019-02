Diese Kinder haben mit ihren Müttern die Clownmasken gebastelt und feiern natürlich auch mit beim Kinderkarneval in Ohrtermersch. Foto: Liesel Hoevermann

Bippen. In diesem Jahr wird Kinderkarneval gefeiert in der Schützenhalle in Ohrtermersch, dazu sind auch die Kita- und Grundschulkinder aus den übrigen Bippener Ortsteilen eingeladen. Einige Ohrtermerscher Mütter haben schon im Vorfeld eine originelle Werbung gestartet.