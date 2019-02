Fürstenau. Bei ihrem Kameradschaftsfest hat die Freiwillige Feuerwehr Fürstenau den Feuerwehrmann des Jahres geehrt. Ausgezeichnet mit diesem Titel wurde Florian Kessler für sein besonderes Engagement.

Zum Auftakt hieß Ortsbrandmeister Gunnar Tetzlaff neben den Mitgliedern auch zahlreiche Gäste willkommen. Gemeinsam mit den Fürstenauern feierte eine starke Abordnung der Partnerfeuerwehr Hohen Neuendorf, Löschzug Borgsdorf mit Diana Kranczoch und Detlef Wilzcewski und der Polizeistation Fürstenau mit Martin Portala sowie Vertreter der benachbarten Feuerwehren. Auch Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Fürstenau sowie zahlreiche weitere Gäste, darunter der Vorsitzende des Feuerwehr Oldtimer Club Fürstenau Ulrich Heyer, feierten mit. Dank galt dem Festausschuss sowie Alexander Wolke, der dem Festausschuss zehn Jahre lang angehörte und sein Amt jetzt zur Verfügung stellte.

Dank an die "Truppe"

„Wieder liegt ein Jahr hinter uns, ein Jahr, in dem wir eine Menge auf die Beine gestellt und erreicht haben aber auch ein Jahr mit einer Menge nicht ganz alltäglicher Einsätze“, blickte Tetzlaff zurück, verbunden mit einem Dank an seine „Truppe“. Ein besonderes Lob gab es für den stellvertretenden Ortsbrandmeister Carsten Knocke für sein herausragendes Engagement.

Gute Zusammenarbeit

Der große Dank gelte den Partnerinnen und Partnern, die möglich machten, das sich die Kameraden so stark einsetzen könnten, so Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken, der sich sehr erfreut über die gute Zusammenarbeit mit der Polizei und der DLRG zeigte. Bürgermeister Herbert Gans freute sich über den Besuch der starken Abordnung aus Borgsdorf. „Wir sind immer wieder sehr gerne hier“, so der ehemalige Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Oberhavel Deltef Wilczewski von der Partnerfeuerwehr. Brandabschnittsleiter Ralf Auf dem Felde ging ebenso wie Polizeichef Martin Portala auf die gute Zusammenarbeit und Kameradschaft, verbunden mit einem Dankeschön ein. Eine Tombola rundete das Fest ab.