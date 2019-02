Schuhhaus Rocho eröffnet am 7. März neues Geschäft in Fürstenau CC-Editor öffnen

Die Arbeiten sind im Zeitplan. Derzeit wird die Fensterfront neu gestaltet. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau/Berge. Die Umbauarbeiten für das Schuhhaus Rocho in Fürstenau in zentraler Lage an der Großen Straße sind in vollem Gange. Am 7. März ist die Eröffnung geplant, wie Firmenchef Heiner Rocho mitteilt.