Osnabrück. Bei einem Unfall in Berge ist am Sonntagabend eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie hatte zuvor die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das dann von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Hauptstraße in Berge. Nach Angaben der Polizei benutzte die 20-Jährige in Höhe des Aldi-Marktes während der Fahrt ihr Handy. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, das anschließend rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.