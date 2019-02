Ankum. Die karnevalbegeisterten Ankumer KFD-Frauen, egal ob sie aktiv auf der Bühne standen oder erwartungsvoll im Saal saßen, freuen sich jedes Jahr auf die närrische Zeit. Auch in diesem Jahr mussten der Saal des Lindenwirtes Zumberge im Ankumer Ortsteil Druchhorn für drei Veranstaltungen kurz hintereinander gebucht werden – so groß war die Nachfrage.

Auf die Gäste wartete jeweils ein dreieinhalbstündigen Programm unter dem Motto „Muppet Show“. Das kam besonders gut an, zumal die beiden „Muppet Opa’s“, (Antja Heuer und Yvonne Siegl) alle 14 Auftritte mit passenden und immer humorigen Dialogen begleiteten. Schon vor dem eigentlichen Programm sorgten die „Muppet Opa’s“ zusammen mit der Tanzgruppe, temperamentvoll unterstützt von Martin Singer an der Musikanlage, mit dem „Eisbrecher“: „Heute tanzen alle Frauen, denn heute ist Karneval“ für Stimmung. Danach ging es Schlag auf Schlag.









So kamen Opa (Franz-Josef Kemper) und Oma (Daniela Dückinghaus) auf einer Bank schnell ins Schwärmen: „Wenn ich dich so sehe, bekomme ich richtig Lust ... auf ein Eis“. Natascha Lilienthal hatte trotz ihres eleganten Gala-Outfits die Lacher schnell auf ihrer Seite, denn sie berichtete auf ihre witzige Art über einen Arztbesuch mit vielen Hindernissen. Spaß pur. Als Retro-Rudi folgte Theresa Berens mit einem Rückblick auf die 60-er Jahre. Bei ihrem Pippi-Langstrumpf-Tanz hielt es niemanden mehr auf den Stühlen.

Die nachfolgende Tanzgruppe nahm das Thema schnell auf und lud ein ins Tanz-Cafe. Käte Feiertag (Ulrike Beckmann) gab sich besonders herzlich und begrüßte schon auf ihrem Weg zur Bühne viele Gäste. Aber ein Problem konnte sie nicht lösen. Mit der Gebrauchsanweisung für eine Sockenanziehhilfe kam sie nicht zurecht.

"Geh mal Bier holen"

Das Thema „Shoppen“ kam mit Luisa van Aerssen auch optisch sehr gut zur Geltung. Ihr Motto: „Männer brauchen selten etwas, Frauen haben eigentlich alles, wollen aber trotzdem gerne „nur mal gucken.“ Die Weisheit von Daniela Dückinghaus lautete: „Frauen konnten früher gut kochen, heute können sie gut trinken.“ Eine Hilfe bot der Vorwerk-Vertreter mit der Anschaffung eines Thermomixgerätes.

Eine kurze Pause sorgte bei den Aktiven, die während einer Veranstaltung zwei oder sogar drei Auftritte hatten, für etwas Erholung. Zur passenden Musik „Geh mal Bier holen“ boten sich ausreichende Gelegenheiten um Nachdispositionen zu treffen. Die Stimmung stieg, alle warteten gespannt auf das, was noch alles auf der Bühne geschehen sollte.

Über ein gemeines Ehemännchen

Und das war einiges. Franz Josef Kemper, seit Jahren Mann für alles, war nicht nur für die Kulissen- und Lichtwechsel zuständig, sondern trat auch gleich mehrmals ans Mikrofon. Als gemeines Ehemännchen oder gelehrter ausgedrückt als „Homos Ehegattos“ kannte er das Thiener Feld, erkältete Ehemänner, die unter Todesangst leiden, ebenso wie das Triebverhalten älter werdender Männer.

Dazu passte perfekt der nächste Auftritt von Ulrike Beckmann, Nane Schulte, Theresa Berens und Anja Brans mit ihrem Hit „Ich freue mich auf die Wechseljahre.“ Zwei recht unterschiedliche Damen in der Nordwestbahn nach Osnabrück (Daniela Dückinghaus und Natascha Lilienthal) wussten ohne Worte, aber mit überzeugenden Gesten darzustellen, wie man sich für einen Stadtbesuch optisch vorbereiten sollte. Eine schauspielerische Glanzleistung.





Nach diesen Stimmungskrachern schmeckten die „Skandinavischen Leckerbissen“ der Tanzgruppe, denn der ganze Saal kannte die vorgetragenen Abba-Hits. Beim nächsten Auftritt saß Howard Carpendale (Nane Schulte) auf Ricky’s (Anja Brans) Popsofa und gab Erfahrungen aus seinem Leben preis. Bei der Musikbegleitung von „Oma so lieb, Oma so nett“ von Heintje aus vergangenen Zeiten, gaben die Aktiven vom Jubiläumsstraßenfest am Ankumer Bussardweg bei den KFD-Frauen ein Gastspiel mit dem Einblick in die sehr rustikalen Ereignisse in einem Altenheim. Der nächste Gast kam aus Amerika. „Cheer“ (Franz Josef Kemper) legte einen Stop in Druchhorn ein und rockte den ganzen Saal zu einem furiosen Finale, dass der Boden bebte.