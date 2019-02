Berge. Klein sei die Schule, familiär, den Schülern zugewandt – das machten Schulleiter Gerd Beckmann, Konrektorin Helena Bonhorst, die didaktische Leiterin Marion Schwegmann den Eltern und Schüler beim Infotag der Oberschule Berge deutlich. Anschließend ging es auf Entdeckungsreise.

Zum Auftakt des Infotages sang der Schulchor "Ohrwürmchen", begrüßte Schulleiter Gerd Beck die Eltern und künftige Fünftklässler, zeigte die Tanz-AG ihr Können und stellte Helena Bornhorst das Schulprogramm der Oberschule vor. Kurzum: Es gab gleich zu Beginn eine Menge Input für die Gäste, damit sich ein Bild vom Alltag der Lehrern und Schüler machen konnten.

„Ich finde es ganz wichtig, den Eltern und Schülern unser kleines, familiäres und überschaubares System zu zeigen. Wir sind für die Kinder und ihre Eltern, die ein kleines und leistungsorientiertes System möchten, eine gute Alternative in Berge“, betonte Gerd Beckmann. Er hoffe, dass die Oberschule auch weiterhin durchgängig dreizügig geführt werden könne. Diese bedeute relativ kleine Klassen einhergehend mit einer intensiveren Betreuung der Schüler.

Gute Zusammenarbeit mit Firmen

Ein weiteres Merkmal der Oberschule ist gute Zusammenarbeit mit Firmen in der Region. So ist erst kürzlich eine enge Kooperation mit der Firma PPS Pipeline System vereinbart worden. Dieses Miteinander erleichtert für die Schüler auch die Berufsorientierung, die ab der Klasse acht beginnt. Ebenfalls ein wichtiger berufsorientierter Baustein ist die Schülerfirma Meet and Eat. Sie war auch beim Infotag im kulinarischen Einsatz.

Neben der guten Vernetzung mit den örtlichen Firmen ist das Sportprofil der Oberschule eine weiterer Schwerpunkt. Hier gibt es Kooperationen mit den Artland Dragons ebenso wie mit dem VfL Osnabrück. Nun soll dieses Profil in den Sportarten Rudern und Kanu ausgebaut werden, wie Gerd Beckmann berichtete.

Wichtig für die Oberschule sind auch die Partnerschaft mit Schulen in den Niederlanden (Doccum) und in Frankreich (Alençon). Nun ist geplant, auch eine Schulpartnerschaft mit einer britischen Schule aufzubauen, so Gerd Beckmann.

Förderverein unterstützt Projekte

Schließlich ist der Ganztag an der Oberschule von pädagogischer Bedeutung. Über ihn informierte Marion Schwegmann. Dienstags und donnerstags gebe es verpflichtenden Ganztagsunterricht; mittwochs Arbeitsgemeinschaften. Hierzu gehören unter anderem das Theaterspiel oder das gemeinsame Kochen. „Wir sind weiterhin dabei, am Montag eine AG mit externen Partner anbieten“, so Marion Schwegmann.

Anzeige Anzeige

Die Arbeit im Ganztagsbereich werde auch vom Förderverein unterstützt, erklärte Marion Schwegmann weiter. So sei demnächst ein Schulgarten mit einem biologisch-ökologischen Projekt geplant. Weiterhin engagiere sich der Förderverein mit Projekten im Bereich Medienkompetenz.

Eine Schulrallye mit acht Stationen rundete den Tag ab. Aus den richtigen Antworten wurde ein Gewinner ausgelost, der sich auf ein Treffen mit einem Spieler der Artland-Dragons freuen darf.