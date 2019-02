Fürstenau. Die Radiomacher waren live auf Sendung, der neue 3-D-Drucker war im Einsatz, die Bigband sorgte für beste Unterhaltung: Die IGS Fürstenau zeigte beim Tag der offenen Tür am Wochenende interessierten Eltern und künftigen Fünftklässlern die Vielfalt ihres Schulalltages.

Im Forum der IGS ging es gleich stimmungsvoll los: Bigband unter der Leitung von Volker Wohlgemuth setzte erste musikalische Akzente, der Schulzirkus Fantasia zeigte akrobatische Übungen. Der ein oder andere junge Gast wird wahrscheinlich demnächst ebenfalls auf dem Seil tanzen oder Trompete spielen. Auf jeden Fall machten die Vorführungen Lust auf mehr.

Im Namen der IGS begrüßte dann Schulleiter Jürgen Sander Eltern und Kinder. Ziel des Tages sei es, Orientierung zu schaffen. Der Infotag solle den Eltern und Schülern die Möglichkeit eröffnen, die Schullaufbahnen und die pädagogischen Angebote im Rahmen des Ganztages kennenzulernen, betonte der Schulleiter.

Das Innenleben der Schule erkundet

Nach den einleitenden Worten ging es mit der Schulerkundung richtig los. An Ständen in den Fluren sowie in den Klassenräumen gab es für die Eltern viele Gelegenheiten, dass Innenleben der Schule kennenzulernen – ob es um die vielen Arbeitsgemeinschaften oder um das Lerntraining ging. Zudem informierte die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord, vertreten durch Daniel Hoffrogge, über Busverbindungen zur IGS.

Eine wichtige Station war der Werkraum. Hier war der erst kürzlich angeschaffte 3-D-Drucker im Einsatz. Das über 7000 Euro teure, vom Förderverein, der Firma Meurer, dem Schulträger und Stiftungen finanzierte Gerät spuckte viele interessante Dinge, darunter das Logo der IGS aus. „Viele Betriebe arbeiten heute mit 3-D-Druck“, so IGS-Lehrer Holger Isfort. Auch für die Schule könnte das Gerät sehr nützlich sein – handwerklich und pädagogisch.









Während im Werkraum fleißig gearbeitet wurde, war das IGS-Radio mit Tipps und Themen live auf Sendung. Radiomacher Tim Wagemester war mit der Resonanz auf das zweistündige Programm zufrieden. Die Sendung sei gut angenommen worden. Es habe viel Lob gegeben, über das sich auch Jürgen Sander als Mitinitiator des Projektes freute. In Kürze seien die Beträge auf You Tube und über die Homepage der IGS hören, so Tim Wagemester.

Auch der Bürgermeister ging einst zur IGS

„Ich freue mich, dass der Tag der offenen Tür so gut angenommen worden ist“, erklärte unterdessen Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken. Er hat selbst die IGS besucht und dort Abitur gemacht. Die Samtgemeinde erarbeite derzeit ein neues Raumkonzept für die Schule, dass die gegenwärtigen pädagogischen Ansprüche berücksichtige. Überdies stünden in den nächsten Jahren umfangreiche Renovierungsarbeiten an.

Das bunte Treiben erfuhr überdies zusätzliche Belegung durch die Schulrallye, an der zahlreiche Jungen und Mädchen teilnahmen. Neun Buchstaben galt es zu entdecken und sie sie zum Lösungswort "Schulspaß" zusammenzufügen. Als Gewinner des Tages durfte sich Julius Brockhaus über einen IGS-Pullover freuen.