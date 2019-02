Fürstenau. Alle zwei Jahre laden Pastorin Anke Kusche und Diakon Ralf Mehnert die ehrenamtlichen Mitarbeiter der evangelisch-lutherischen St. Georg Kirchengemeinde in Fürstenau zum Dankeschön-Essen in das Gemeindehaus ein. Die Ehrenamtlichen freuen sich drüber. Eine besondere Ehrung gab es dieses Mal obendrein.

90 Teilnehmer waren dieses Mal der Einladung gefolgt und verbrachten einen fröhlichen Abend miteinander. Bei deftigem Grünkohl und süßem Nachtisch unterhielten sich die Ehrenamtlichen angeregt. Pastorin Kusche zeigte sich begeistert von der bunten Vielfalt und dankte den Gästen für ihre Mitarbeit, mit der sie die Kirche bereicherten.

Von der Archivgruppe bis zum Besuchsdienst

Es sind viele Aktive, die sich in unterschiedlichen Gruppen für die Gemeinde engagieren, dazu gehören die Mitarbeiter rund um den Gemeindebrief „Die Klammer“ ebenso wie das Kindergottesdienstteam, die Kirchenmusiker und Chormitglieder, der Bastelkreis, die Frauenkreise und die Helferinnen im Diakonie-Shop. Des Weiteren nannte die Pastorin die Mitarbeiter im Projekt „Offene Kirche“, die Helferinnen im Konfirmandenunterricht, Lektorin und Kirchenvorstand. Außerdem dankte sie den Mitarbeiter im Besuchsdienst, in der Archivgruppe, beim Bestattungsinstitut und dem Team im Gemeindehaus sowie allen, die bei den Vorbereitungen von Kirchenfesten helfen oder reichlich Kuchen backen für diverse Veranstaltungen.

Als die Heizung in der Kirche ausfiel

Im Wechsel mit Diakon Mehnert blickte Anke Kusche anschließend zurück auf die Ereignisse des vergangenen Jahres, begonnen mit dem Heizungsausfall im Januar in der Kirche. Das damals geplante Konzert der „Gregorian Voices“ konnte dank der guten Kooperation mit Pastor Hubert Schütte dann in der katholischen Kirche St. Katharina stattfinden. Im Februar wurde der Diakonieshop mit neuer Leitung wieder eröffnet. Gut war die Resonanz bei der Wahl des Kirchenvorstands im März und auch bei den diversen Gottesdiensten zu Ostern im April. Im Mai wurden 29 Jugendliche konfirmiert, im August starteten 35 Hauptkonfirmanden.

34 Taufen und 57 Beerdigungen

Die Sommermonate Juni und Juli waren von den Abschlussgottesdiensten der Kitas und Schulen sowie von Hochzeiten geprägt, neun gab es im vergangenen Jahr. Das 25-jährige Dienstjubiläum von Ralf Mehnert war ein besonderer Festakt im September, im Oktober folgte das Erntedankfest im Settruper Heimathaus. Die von Ralf Mehnert und engagierten Jugendlichen gestalteten Adventsandachten im November und Dezember fanden rege Beteiligung von bis zu je 70 Teilnehmenden, eine gute Resonanz, befand die Pastorin. 34 Taufen wurden im vergangenen Jahr gefeiert, 57 Menschen beerdigt.

Stets unermüdlich

Die Gestaltung und Verteilung des fünf Mal im Jahr erscheinenden Gemeindebriefes „Die Klammer“ beschäftigt viele Ehrenamtliche, die jedesmal mit Begeisterung bei der Sache sind, erläuterte Anke Kusche bei den anschließenden Ehrungen. Zu ihnen gehört Christel Gast, die vor rund 30 Jahren den Klammerlegekreis gegründet hat und ihn seither leitet. Dafür dankte ihr die Pastorin mit einem großen Blumenstrauß.

Zu den 58 Menschen, die die „Die Klammer“ jährlich fünfmal in die Haushalte bringen, gehört Jürgen Bender, der das seit seinem 21. Lebensjahr macht. Das ist jetzt 52 Jahre her und der unermüdliche „Klammerverteiler“ wurde dafür mit einer goldenen Klammer ausgezeichnet. Den verdienten Applaus der Anwesenden bekamen die so Geehrten zusätzlich.