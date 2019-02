Schwagstorf. Stabwechsel: Christopher Vismann ist in der Generalversammlung der Kolpingkapelle Schwagstorf von den Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er übernimmt das Amt vom langjährigen Vorsitzenden Ralf Klausing. Als erste Amtshandlung lud Christopher Vismann zum Festwochenende am 21. und 22. September anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Kapelle ein.

Abschied: Der scheidende Vorsitzende Ralf Klausing bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Lob und Anerkennung sprach er auch den Musikern sowie dem Dirigenten Andreas Meiners aus. „Der Einsatz der gesamten Kapelle ist immer auch mit einem enormen zeitlichen Aufwand verbunden und somit nicht selbstverständlich“, betonte Ralf Klausing.

Vor der Neuwahl hielt Ralf Klausing Rückblick auf seine 16-jährige Amtszeit. Er erinnerte unter anderem an die Anschaffung der neuen Uniformen 2012, den Kauf der Bühne im Jahr 2015 und an den Erwerb des Pkw-Anhängers im vergangenen Jahr. Musikalische Höhepunkte waren die Konzertreise im Jahr 2004 nach Italien und der Auftritt in der Stadthalle Osnabrück bei der Osnabrücker Mahlzeit im Jahre 2010. Ferner gehören zwei Auftritte in der ÖVP Arena Bremen anlässlich der Musikschau der Nationen dazu.

Dankesworte : Der stellvertretende Vorsitzende Rudolf Gerweler bedankte sich ausdrücklich bei Ralf Klausing für seine geleistete Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz während seiner langjährigen Amtszeit. „Aber du bleibst uns zum Glück als Musiker erhalten“, freute sich Rudolf Gerweler. Dirigent Andreas Meiners wiederum bedankte sich bei allen Musikern für deren Einsatz.

Rückblick 2018: Schriftführerin Kathrin Brinkmann ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Highlights waren das Frühlingskonzert in der Schützenhalle in Höckel und die Drei-Tages-Konzertfahrt zum Musikfest nach Bad Orb im September.

Kassenbericht : Der Kassierer Gerd Teuber berichtete von einem leicht positiven Kassenbestand. Er bedankte sich bei den Spendern für die Zuwendungen. „Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre die Kapelle sehr stark im Handeln eingegrenzt“, so der Kassierer.

Neuwahlen : Wie bereits angekündigt, verzichtete der langjährige Vorsitzende Ralf Klausing auf eine erneute Kandidatur und übergab das Amt nach der Wahl an Christopher Vismann, der sich für das Vertrauen bedankte. Steffen Osterhage übernahm vom neuen Vorsitzenden das Amt des stellvertretenden Kassierers. Jugendvertreter Jonas Dingmann wurde in seinem Amt bestätigt; ebenso die beiden Kassenprüfer Josef Lohmann und Martin Niemeyer.

Jubiläum: Die Kolpingkapelle möchte ihr 40-jähriges Jubiläum am Wochenende vom 21. bis 22. September 2019 gemeinsam mit allen Schwagstorfern und vielen auswärtigen Gästen in einem großen Festzelt auf dem Platz neben dem Jugendheim feiern. Das Fest beginnt mit einem großen Jubiläums-Konzert der Kolpingkapelle am Samstag, 21. September, 19.30 Uhr. Präsentiert wird eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen 40 Jahre, verbunden mit einem musikalischen Rückblick auf das Weltgeschehen in den vier Jahrzehnten. Die Kapelle verspricht ein abwechslungsreiches Konzert mit anschließendem Tanz.

Am Sonntag, 22. September, geht es bei Bier, Haxen und Brezeln mit einem bayrischen Frühschoppen weiter. Der Musikverein Nortrup sorgt für beste Unterhalt.