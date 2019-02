Das „Weltmeisteröl“ direkt vor Ort in Fürstenau kaufen CC-Editor öffnen

Den Sprung in die Selbständigkeit wagten jetzt Walter Ochs (links) und Alexander Kasjan mit ihrem Shop für Fahrzeugteile in Fürstenau.Foto: Peter Selter

Fürstenau . Eine Marktlücke wollen sie schließen, damit Kunden ihre Fahrzeugteile und Zubehör auch vor Ort in Fürstenau kaufen können. Seit einigen Wochen betreiben Walter Ochs und Alexander Kasjan ihren „OK-Shop“ an der Werner-von-Siemens-Straße in Fürstenau.