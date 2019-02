Auto kollidiert in Fürstenau mit zwei Pferden – Beide Tiere verenden CC-Editor öffnen

In Fürstenau kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: NWM-TV

Fürstenau. Bei einem tragischen Unfall sind am Donnerstagabend in Fürstenau zwei Pferde und ein Auto zusammengestoßen. Während beide Tiere an der Unfallstelle verendeten, erlitt der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.