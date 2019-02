Berge. Seit 1892 gibt es den Malerbetrieb Hartmann an der Hauptstraße in Berge. Am 31. März ist nun nach 127 Jahren Schluss. Hermann Hartmann wird keine Aufträge mehr annehmen. Nur den Verkaufsladen möchte er noch mit seiner Frau Renate weiter betreiben. Dort können die Kunden sich weiterhin Farben mischen lassen oder Pinsel und Spachtel kaufen.

Lange hat Hermann Hartmann mit sich gerungen, wie es mit seinem Betrieb weitergehen könnte. 78 Jahre alt ist er inzwischen. Gerne hätte er einen Nachfolger eingearbeitet. Doch der ließ sich nicht finden – trotz der Hilfe durch die Handwerkskammer, trotz Anzeigen in einschlägigen Magazinen und Online-Plattformen. Nun also haben sich die beiden Mitarbeiter neue Arbeit gesucht, nun bleibt die Werkhalle hinter dem Wohnhaus geschlossen. Leicht fällt ihm das nicht, wie Ehefrau Renate erklärt:

Hermann hat kein Hobby. Die Arbeit ist sein Hobby

Hermann Hartmann muss ein wenig schmunzeln, widerspricht aber nicht. Er hat tatsächlich immer gerne gearbeitet. Und den Verkaufsladen, den führt er ja schließlich noch weiter.

Was waren das für arbeitsreiche Zeiten – zum Beispiel in den 70er Jahren. Da waren für den Malermeister bis zu sechs Mitarbeiter im täglichen Einsatz. Weit raus ging es, nach Köln, nach Cuxhaven, nach Hannover. Dort galt es die Fenster von 360 Wohnungen in mehreren Hochhäusern zu streichen. "Damals haben die Tischler das meistens noch nicht selbst gemacht", erklärt Hermann Hartmann.

Abstecher zum Garde-Füsilier-Regiment

Und dann ist noch die Geschichte mit der Kochmaschine, noch in den 50er und 60er Jahren fast in jedem ländlichen Haushalt als Herd anzutreffen. Um in der Küche eines Bauernhofes die Wände zu streichen, musste Hermann Hartmann die Kochmaschine von der Wand abziehen. "Als ich die Schublade für das Holz unter dem Herd herausgezogen habe, sprangen mir lauter kleine Mäuschen entgegen", erzählt Hermann Hartmann. So sei das damals eben gewesen.

Das ist nun bald Firmengeschichte. Angefangen hat alles 1892 mit Hermann Hartmann senior. Geboren am 7. Oktober 1864 in Renslage, machte er nach seiner Schulzeit eine Lehre bei Malermeister Bodemann in Menslage. Nach einem Abstecher zum Militär – genauer zum Garde-Füsilier-Regiment in Berlin – siedelte Hermann Hartmann senior nach Berge an die Hauptstraße über, heiratete, bekam drei Kinder und begründete den Familienbetrieb. Damals war das Gebäude noch eine Privatschule mit angrenzendem Wohnbereich, in dem die Hartmanns lebten, sowie einem Nebengebäude für die Werkstatt. Wie damals üblich, betrieben sie zudem nebenbei Landwirtschaft, hielten Hühner, Ziegen und Schweine.

Ein Interview für das Bersenbrücker Kreisblatt

Im betagten Alter von 90 Jahren gab Hermann Hartmann senior dem "Bersenbrücker Kreisblatt" als der ältesten und treuer Leser noch einmal ein Interview. Gemütlich auf dem Sofa sitzend, die Zeitung in der einen Hand haltend, die Pfeife in der anderen, erzählt er stolz, dass er bereits als Zehnjähriger das Kreisblatt gelesen habe. Als kleinen Dank überreichte der Reporter Franz Hall ihm einen Präsentkorb.

Weiter ging die Firmengeschichte mit Sohn Wilhelm. Der kaufte 1937 die Privatschule. Seither ist das Gebäude mehrfach umgebaut und erweitert worden. 1968 war dann Hermann Hartmann junior am Zuge. Er hatte zuvor eine Lehre bei seinem Vater gemacht, in Bad Rothenfelde und Osnabrück gearbeitet und in Lemgo 1967 die Meisterprüfung abgelegt. Die Übernahme des Betriebes ging einher mit der Heirat und mit viel Arbeit in den folgenden Jahrzehnten – auch an den Wochenenden. Da schrieb Hermann Hartmann die Rechnungen für seine Kunden. "So ein Betrieb ist schon arbeitsintensiv", sagt er. Vielleicht sei auch das ein Grund, warum es schwer sein einen Nachfolger zu finden. Interessenten habe es schon gegeben, aber es habe nicht gepasst.



Nun also schließt ein weiterer Traditionsbetrieb in Berge. Viele werden das bedauern. Hermann Hartmann besonders. Trotz seiner 78 Jahre.