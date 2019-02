Schwagstorf. Der Schützenverein Schwagstorf hat mit dem Schützenkönigspaar Martin und Edith Stricker und Gefolge im Saal Reinermann den traditionellen Schützenball gefeiert. Viele Schützen waren angetreten und zeigten damit ihre Verbundenheit zum Verein.

Vereinspräsident Thomas Kemper freute sich über die große Zahl der Gäste und begrüßte neben dem Königspaar und den Adjutantenpaaren die Jugendkönigin Jule Reinermann, die Eltern des Kinderthrons, den Bruderverein Klein Bokern und die Schießgruppe der Wohnanlage Schlichthorst. Beim Ortsteilpokalschießen errang das „Apfelbaumland“ mit den Schützen Marc Jansen, Stefan Brinkmann, Christoph Bieling, Sven Lempp, Matthias Thele und Bernd Potthoff den heiß umkämpften Pokal. Als bester Pokalschütze ging Marc Jansen hervor. Wie im Vorjahr trug Thomas Kemper beim Winterpreisschießen den Sieg davon.

Jugend-Wanderpokal für Leonie Dieckhoff

Bei der Jugend erreichte Leonie Dieckhoff die höchstmögliche Ringzahl und holte sich den Wanderpokal und eine Wandplakette. Andre Pöttker, Lilly Feye und Timon Dieckhoff sicherten sich Nadeln in Gold, Silber und Bronze. Finn Feye gewann das Winterpreisschießen der Jugend im Stechen mit Andre Pöttker und Leo Giese und freute sich über die Nadel in Gold. Andre Pöttker und Leo Giese erkämpften sich Nadeln in Silber und Bronze.

Wohnheim Schlichthorst wieder mit dabei

„In diesem Jahr haben 239 aktive Schützen am Pokalschießen teilgenommen“, freute sich der Vereinspräsident und verkündete die Namen der 15 Schützen, die von 40 möglichen Ringen auch 40 Ringe erzielten, wobei acht von ihnen im Stechen noch einmal die höchstmögliche Ringzahl von 30 erreichten und sich im Freihandschießen messen mussten: Marc Jansen, Matthias Röwer, Martina Hölscher, Tobias Möller, Reinhold Volbers, Detlef Krümpeler, Monika Hauke, Bernhard Thale jun., Michael Dieckhoff, Maximilian Gerweler, Maik Sabelhaus, Jan von der Haar, Yannik Feye, Carsten Töpker und Hermann Korte. Den Pokal errang Marc Jansen und verwies damit Matthias Röwer und Martina Hölscher auf die Plätze zwei und drei. Bester Schütze vom Wohnheim Schlichthorst war Daniel Hartwich mit 39 Ringen.

Mannschaften aus 13 Ortsteilen treten an

Am Ortsteilpokalschießen beteiligten sich Mannschaften aus insgesamt 13 Ortsteilen. Der alte Adlerpokal wurde in den Ruhestand befördert, nachdem er im Laufe der Jahrzehnte aufgrund der vielen Plaketten zu schwer wurde. So schaffte der Schützenverein einen neuen Adler an. „Apfelbaumland“ und „Stönneberg“ erzielten mit jeweils 232 Ringen die besten Ergebnisse, wobei das „Apfelbaumland“ im Stechen mit 194 zu 193 Ringen denkbar knapp den Pokal gewann. Über Platz 3 mit 231 Ringen freute sich die Mannschaft „Am Bramberg“.

Königspaar eröffnet den Schützenball

Die Verteilung der Preise vom Winterpreisschießen übernahm Schießmeister Stefan Joost Feye. Nach den Ehrungen wurde der Ball vom Königspaar Martin und Edith Stricker eröffnet. Jörg Sellmeier mit seiner Dance-Mobil-Disco sorgte für ausgelassene Stimmung.