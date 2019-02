Fürstenau/Quakenbrück. Die Fürstenauer Gästeführer und Burgspieler haben gemeinsam mit Anke Höpker und Sandra Fenstermann von Touristischen Informationsbüro einen Ausflug in die Altstadt Quakenbrücks unternommen, um hier eine kulinarische Gästeführung zu erleben.

Als die gut gelaunte Gruppe mit einem Kleinbus in Quakenbrück angekommen war, wurde sie bereits vom Gästeführer Peter (Piet) Hohnhorst im Weinhaus Geb. Köster erwartet. Nach der Begrüßung durch die Inhaberin Marion Schone genossen die Gäste einen prickelnden Aperitif und machten anschließend mit ihr einen Rundgang durch den großen Bacchus-Weinkeller. In dem urigen Gewölbe erfuhren sie Interessantes und Wissenswertes rund um die Winzerweine.











Beschwingt ging es dann mit Gästeführer Piet durch die historische Altstadt. Quakenbrück ist übrigens wie Fürstenau Hansestadt. Im Hotel Hagspihl wurde den Gästen in gemütlicher Atmosphäre eine köstliche Kartoffelsuppe serviert. So gestärkt setzten sie ihren Weg fort vorbei an den wunderschönen Fachwerkhäusern und bestaunten das ehemalige Stadttor „Hohe Pforte“. Nächste Station war die Heimatstube, wo sich die Fürstenauer den zweiten Gang schmecken ließen: Schweinefilet mit Kartoffeltaler an Weißwein-Estragon-Sauce.

Staunen und Schlemmen

Danach steuerten sie auf den Höhepunkt der Führung, die 1235 gegründete St. Sylvester-Kirche zu, erbaut aus Raseneisenstein. Eine Besonderheit ist der aus dem 15. Jahrhundert stammende Palmesel. Das ist ein hölzerner Esel in Lebensgröße mit auf ihm reitender Christusfigur. Während seiner Führung durch die Burgmannstadt ging Piet auch auf das Hermann-Bonnus-Geburtshaus ein. Den Abschluss der ebenso interessanten wie vergnüglichen Tour bildete ein Besuch im griechischen Restaurant Elia. Hier wartete ein raffiniertes Dessert in Form eines warmen Brownies mit heißem Schokoladenkern und Vanilleeis auf die Besucher. Hochzufrieden mit vielen neuen Eindrücken traten die Fürstenauer Gästeführer und Burgspieler den Rückweg an.