Die Straße Am Gültum, die an der Grundschule Fürstenau vorbeiführt (linkes Gebäude) soll bis zum neuen Kinderzentrum verbreitert werden. Bisher sind die Seitenstreifen nur provisorisch befestigt. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Es geht voran. Bei der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit für die Neuregelung der Verkehrssituation an der Grundschule sowie am neuen Kinderzentrum und an der Reitanlage hat es keine wesentlichen Einwände gegeben. Nun soll die abschließende Auslegung der damit einhergehenden Änderung des Bebauungsplanes "Am Gültum" folgen. Danach können die Bauarbeiten losgehen.