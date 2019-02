Das katholische Jugendheim in Berge soll umgebaut und saniert werden. Foto: Jürgen Ackmann

Berge. Die katholische Kirchengemeinde in Berge wird am 24. Februar, nach dem um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst die Umbau- und Sanierungspläne für das Jugendheim an der Hauptstraße in der St. Servatius-Kirche erstmals vorstellen. Alle Gemeindeglieder sind eingeladen.