Hollenstede. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ist das Jugendheim in Hollenstede jetzt während der Vorabendmesse von Pastor Hubert Schütte gesegnet worden. Vorbereitet wurde der feierliche Gottesdienst von Gregor von Wulfen, Josef und Margret Tholemeyer-Nöring und Sabrina Raskop.

Pastor Schütte begrüßte viele Hollensteder, darunter zahlreiche Jugendliche und wies daraufhin, dass das Jugendheim aufgrund der damaligen Abpfarrung von der Kirchengemeinde St. Bartholomäus Schwagstorf den Hollensteder Katholiken von 1920 bis 1929 als Notkirche diente.

Roy Mönster, der Vorsitzende des Vereins „Hollensteder Dorfgemeinschaft“ (HDG), begrüßte neben den vielen Hollensteder Familien und den Vertretern der am Bau beteiligten Firmen auch Bürgermeister Herbert Gans und Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken. Bei der Landjugend bedankte er sich für den prächtigen Eingangsbogen. Er informierte anhand von Lichtbildern über die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, das aktuelle Nutzungskonzept sowie die finanziellen Hintergründe und stellte den Verein HDG vor.

Bürgermeister kündigt finanzielle Unterstützung an

Bürgermeister Herbert Gans überbrachte Glückwünsche von Rat und Verwaltung der Stadt Fürstenau. „Viele Sitzungen waren nötig, um eine Lösung zu finden“, erinnerte er sich. Das Haus sei eine finanzielle Belastung für die Stadt Fürstenau gewesen. „Das Moos auf den Dachziegeln hatte die gleiche Stärke wie die Ziegel selbst, die Heizung war marode und die Energieeffizienz war gleich null.“ Er lobte die fleißigen Planer, Handwerker und Helfer für ihre eigenen Ideen, ihre Energie und ihren Einsatzwillen und kündige einen Zuschuss der Stadt in vierstelliger Höhe an. „Das habt ihr sehr gut gemacht!“

In einem Rollenspiel gaben Stefan Achteresch, Sabrina Raskop und Josef Ahrens einen Rückblick auf die bewegte Geschichte des Jugendheims, das 1859 als Dorfschule gebaut wurde. „Bereits im 17. Jahrhundert wurden an diesem Platz in den Wintermonaten 140 Schüler von einem Lehrer unterrichtet“, wusste Josef Ahrens zu berichten. Nach dem Bau der neuen Schule im Jahr 1910 diente das Haus als Gemeindesaal. Während des ersten Weltkrieges waren hier die Kavallerie und französische Kriegsgefangene untergebracht. Von 1920 bis 1929 diente es der Gemeinde als Notkirche. Anschließend wurde es bis zum Zweiten Weltkrieg als Jugendheim genutzt. 1940 bis 1945 wurde das Gebäude militärisch genutzt. Nach dem Krieg waren hier fünf Flüchtlingsfamilien untergebracht. Ab 1950 wurde es wieder von der Jugend genutzt. 1959 erfolgte dann der Anbau des „Seitenflügels“. Mit Gründung der Samtgemeinde Fürstenau ging das Jugendheim 1971 in das Eigentum der Stadt über.

Verein fordert Bürger zum Beitreten auf

Roy Mönster stellte den Verein HDG vor. Gegründet wurde dieser von Roy Mönster, Clemens Hoppe, Sabrina Raskop, Josef Tholemeyer-Nöring, Martin Röwer, Olaf Nonn, Stefan Achteresch, Jonas Gerweler, Christian Hagen, Franz Hopster und Christoph Sander. Die HDG sorgte sich um den desolaten baulichen Zustand des Jugenheims. „Um eine Schließung zu verhindern, wurde das Gebäude 2016 offiziell von der Stadt Fürstenau übernommen“, so Mönster. „Die Aufgabe der HDG besteht darin, das Jugendheim als Trägerverein zu übernehmen und zu verwalten.“ Nach dem Besuch einer Infoveranstaltung der ILEK (Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte) ergriff die HDG die Chance, Fördermittel für eine vollständige Renovierung des Jugendheims zu beantragen. „Es wurden Kosten in Höhe von 245000 Euro ermittelt. Unter Einrechnung aller öffentlichen Zuschüsse verbleibt ein Restbetrag von 69000 Euro, der von uns noch zu stemmen ist“, erläuterte der Vorsitzende. Mit dem Aufruf „Werde Unterstützer des Jugendheims!“ fordert die „HDG“ in einem Flyer die Hollensteder Bürger auf, durch eine Mitgliedschaft zum Verein zur Tilgung des Darlehens beizutragen.





Mit berechtigtem Stolz führten die Mitglieder der HDG die Gäste durch die hellen, freundlichen Räumlichkeiten, die von den Hollensteder Vereinen genutzt werden und das Haus zu einer echten Begegnungsstätte machen. So organisiert der Schützenverein hier seine Schießveranstaltungen. Die alljährlichen Theateraufführungen und Kinderkleiderbörsen finden hier statt; ebenso die vielen Veranstaltungen der Jugend.

Betagte "Flaschenpost" gefunden

Richtig interessant wurde es, als Dorothea Ahrens anhand einer Bilddokumentation die Flasche mit handschriftlichen Aufzeichnungen aus den Jahren 1920 und 1959 vorstellte, die während der Sanierungsarbeiten im Mauerwerk des Jugendheims gefunden wurde. Dorothea Ahrens brachte den Zufallsfund gemeinsam mit Mitgliedern des Heimatvereins zur Kreisarchäologie Osnabrück. Hier wurde die mit Wachs versiegelte Flasche von Ulriche Haug geöffnet. Sie enthielt ein Schriftstück, das mit dem Wortlaut „Im Jahr des Herrn 1920 am Vorabend von Mariä Geburt“ beginnt und die kirchliche und gesellschaftliche Situation zur Zeit der Grundsteinlegung der Notkirche beschreibt. „Das zweite Schriftstück stammt aus dem Jahr 1959, als das Jugendheim umgebaut wurde“, so Dorothea Ahrens, selbst Mitglied der Kreisarchäologie. Dieses Dokument wurde von dem damaligen Landjugendvorstand unterzeichnet. Eine Zeitzeugin ist Hildegard Röwer, die sich noch gut daran erinnern kann. „Beide Dokumente wurden fachmännisch archiviert und dokumentiert“, erklärte Dorothea Ahrens und Roy Mönster ergänzte, dass der „Flaschenpost“ ein weiteres aktuelles Dokument aus dem Jahr 2019 zugefügt wird.