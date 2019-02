Berge. Es gibt viele Menschen, die im Stillen wirken und von ihrem sozialen Engagement kein großes Aufheben machen. Eine von ihnen ist Bea Leuschner, Inhaberin der Firma Stoffkleks in Berge. Sie ist bei „Herzen gegen Schmerzen“ aktiv mit dabei.

„Herzen gegen Schmerzen ist ein Deutschland weites Projekt. Es kommt ursprünglich aus Amerika und setzt sich für Frauen ein, die an Brustkrebs erkrankt sind. "Wir unterstützen hauptsächlich die Bremer Frauengruppe“, informiert Bea Leuschner. Die 35-Jährige wurde vor einiger Zeit auf der Bremer Messe Hanselife von der Organisation angesprochen und gefragt, ob ihre Firma Stoffkleks Stoffe spenden könne. Und seitdem ist die engagierte Bergerin dabei.

Die Mitglieder der verschiedenen Gruppen Herzen gegen Schmerzen nähen ehrenamtlich Kissen in Herzform und stopfen diese aus. Die Kissen werden in die entsprechenden Krankenhäuser geliefert. Sie sollen die Schmerzen der betroffenen Frauen lindern. Entsprechende Kissen sind aber auch bei Bea Leuschner im Stoffkleks zu bekommen. Sie sind dort am Baum des Lebens platziert. Diesen Baum konnte Bea Leuschner seinerzeit aus Bremen mit nach Berge nehmen.

Stoff für mehr als hundert Kissen

Die Mutter von drei Kindern stellt der Organisation nach wie vor Stoffe und Garne zur Verfügung. Der Erlös aus den verkauften Herzen kommt in vollem Umfang der Organisation zugute. Damit werden defekte Nähmaschinen repariert oder neue angeschafft sowie Füllmaterial erworben. Stoff für mehr als hundert Herzen hat Bea Leuschner inzwischen zur Verfügung gestellt. Wie werden die Herzen eingesetzt? „Die erkrankte Frau kommt ins Krankenhaus. Und auf ihrem Bett liegt dann ein buntes Herz mit einem Brief dabei“, schildert Bea Leuschner. In dem Brief heiße es dann in etwa: „Sie kennen mich zwar nicht, aber ich kenne Ihre Erkrankung, Ihr Leiden und Ihre Ängste und möchten Ihnen in einer Welt die momentan immer grauer wird, ein wenig Farbe zurück bringen.“

Derzeit erkrankten immer mehr jüngere Frauen mit Kindern an Brustkrebs, so Leuschner. Diese Kinder würden sich dann auch so ein schönes buntes Herz wünschen. Deshalb gebe es das Herz in unterschiedlichen Größen. Die Kissen eignen sich aber auch als Kuschelkissen für Babys, als Nackenkissen oder als Dekoration für das heimische Sofa.

Haar für Perücken gespendet

Bea Leuschner tat noch einen anderen Schritt zur Hilfe für an Krebs erkrankter Kinder: Im vergangenen Jahr im Mai opferte sie einen guten halben Meter ihrer langen Haarpracht und stellte sie dem Verein „Haarfee“ in Österreich zur Verfügung, die Echthaarperücken für an Krebs erkrankte Kinder herstellen lässt. Echthaarperücken seinen sehr teuer, erläutert Leuschner. „Wenn ich es geschafft habe, damit ein Kind glücklich zu machen, ist es schon super“, so Bea Leuschner. Für eine Perücke würden drei bis fünf Zöpfe benötigt. Leuschners Wunsch war es, dass ein erkranktes Mädchen eine Langhaarperücke bekommt.

Wie Bea Leuschner weiterhin mitteilte, habe Stoffkleks sich sehr gut etabliert. Sie biete weiterhin Nähkurse an. Nach wie vor gehöre Sabine Wübbels als treue Mitarbeiterin zum Betrieb, der sich eventuell erneut erweitern will. „Jeder, der Stoffe für Herzen gegen Schmerzen spenden will, kann diese dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr abgeben. Die Stoffe müssen sauber, fleckenfrei und in gutem Zustand sein."

Haarfee ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien. Weitere Informationen unter www.vereinhaarfee.at; Herzen gegen Schmerzen ist eine bundesweit tätige Initiative. Weitere Informationen unter www-herzen-bremen.blogspot.com.