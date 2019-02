Anten.. Verhindert werden könne das geplante Landschaftsschutzgebiet "Bäche im Artland" nicht, so Rechtsanwalt Helmar Hentschke. Es seien aber im Rahmen des laufenden Verfahrens möglich, bestimmte Regelungen im Sinne der Landwirte und Grundstückeigentümer zu gestalten, betonte er bei Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Anten, Berge, Dalvers.

Wie berichtet,können betroffene Bürger noch bis zum 22. Februar die Unterlagen zur Unterschutzstellung des Landschaftsschutzgebietes „Bäche im Artland“ einsehen und Anregungen sowie Bedenken vortragen. Geplant ist, einen großen Teil der infrage kommenden Flächen entlang der Bäche als Landschaftsschutzgebiet zu sichern und auszuweisen, ein weiterer Teil – dazu gehört der Wehdemühlenbach – soll als Naturschutzgebiet deklariert werden, da diese Flächen ohnehin entsprechend erfasst sind. Wie der Landkreis im Vorfeld mitteilte, geht es besonders darum, das kleinfischreiche Fließgewässernetz mit seinen Ufern und angrenzenden Auenbereichen zu erhalten. Hinzu kommt der Schutz von einzelnen Eichen-, Buchen- und Moorwäldern.

Wirtschaften muss weiter möglich sein

Damit nun aber die Belange der betroffenen Landwirte und Grundstückseigentümer gewahrt werden, hat sich die im November als nicht eingetragener Verein gegründete Interessengemeinschaft entschlossen, Helmar Hentschke zu engagieren – ein Anwalt aus Potsdam, der sich auf Umwelt- und Planungsrecht spezialisiert hat, der zudem Lehrbeauftragter an der Europa-Universität Viadrina in Frankfuhrt (Oder) ist und der die weitere Region bereits von Unterschutzstellungsverfahren her kennt.

Er hielt nun vor rund 100 Gästen einen Vortrag im Heimathaus in Anten. Neben grundsätzlichen planungsrechtlichen Fragen wies er unter anderem kurz auf den Unterschied zwischen Naturschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet hin. Beim Landschaftsschutzgebiet gehe es keinesfalls darum, einseitig zugunsten des Naturschutzes zu entscheiden und menschliche Einflüsse komplett einzuschränken. Landwirte beispielsweise müssten auch noch wirtschaften können. Das gelte es im Rahmen einer Verordnung zu berücksichtigen und abzuwägen.

Nicht nur kritisieren

Weiterhin stellte Helmar Hentschke klar, dass seine bisherigen Überprüfungen ergeben hätten, dass der Landkreis was die Grenzziehung sowie die Maßstäbe für die Landschaftsschutzgebiete ordentlich gearbeitet habe. Was die eigentliche Kartierung zum Beispiel mit Lebensraumtypen angehe, sei noch eine Überprüfung notwendig. Möglicherweise ergäben sich noch Ansätze, um einzugreifen. So dürften die vorgelegten Kartierungen nicht älter als fünf Jahre sein. Auch gelte es, die Verbotstatbestände im Verordnungsentwurf zu überprüfen, wobei er sich frage, warum keine Erlaubnistatbestände vorgesehen seien. Hier gebe es ebenfalls Ansätze, um mit dem Landkreis Osnabrück ins Gespräch zu kommen, so Helmar Hentschke. "Wir sollten hier nicht nur kritisieren, sondern auch Vorschläge machen", betonte der Anwalt. Er riet, der Interessengemeinschaft auch nach dem 22. Februar, wenn alle Anregungen und Bedenken eingereicht seien, konstruktiv mit dem Landkreis zu verhandeln, um eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten leben könnten. Klagen wolle er nur sehr ungern.

Anregungen und Bedenken einreichen

Die Interessengemeinschaft wird nun zunächst die Anregungen und Bedenken ihrer Mitglieder via E-Mail einsammeln und sie dann an das Büro von Helmar Hentschke weiterleiten. Der wird sie dann bearbeiten und im Rahmen seiner Einwendung berücksichtigen. Gleichwohl können alle Betroffenen separat ihre Anliegen dem Landkreis vortragen.

Ein weiteres Thema in der Sitzung im Antener Heimathaus war die Frage, ob die Interessengemeinschaft, die sich im November als nicht eingetragener Verein gegründet hat und inzwischen mehr als 160 Mitglieder hat, sich nun doch ins Vereinsregister eintragen lassen soll. Die Antwort fiel eindeutig aus: Alle Mitglieder stimmten dafür. Ein jährlicher Mitgliedsbeitrag will die Interessengemeinschaft aber nicht erheben, setzt aber im Gegenzug weiterhin auf die derzeit bestehenden Spendenfreudigkeit in Anten, Berge und Dalvers. Die ist notwendig, um den Rechtsanwalt zu bezahlen.

Wer Anregungen und Bedenken beim Landkreis Osnabrück einreichen möchte, kann dies via der Schriftführerin Anke Markus machen: anke-markus@osnanet.de