Berge. Bis vor wenigen Jahren hat Björn Scherhorn konventionelle Landwirtschaft betrieben. Doch er wollte weder wachsen noch weichen und entschied sich, auf Bio umzustellen – ein steiniger Weg.

Björn Scherhorn (37) betreibt einen Hof mit 70 Kühen. Gemeinsam mit mehreren Betrieben aus dem Landkreis Osnabrück fiel für ihn 2016 der Startschuss zur Umstellung auf ökologischen Landbau. "Ich war eigentlich schon viel eher davon überzeugt", sagt er. Allerdings konnte er nicht früher beginnen.



Als ersten Schritt nutzte er ab dem 15. Mai 2016 Ökosaatgut auf seinen eigenen Flächen und verzichtete auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Kunstdünger. Vom Maisanbau verabschiedete sich Scherhorn komplett. Ein Jahr danach erhielten die Kühe dann das angebaute Futter sowie Kraftfutter in Bioqualität. Sechs Monate später durfte er die Milch als Biomilch verkaufen. Bis das Fleisch der Kühe selbst bio ist, dauert es jedoch noch wesentlich länger.



Eigentlich sollte sich die Umstellung in diesem Jahr für Scherhorn rechnen. Allerdings ging im Frühjahr 2018 der Milchhändler, der die Milch der Landwirte abnahm, pleite. Sie fanden zwar eine Molkerei in Schleswig-Holstein, den Transport müssen sie nun aber selber zahlen.

Hinzu kam im vergangenen Jahr die Dürre. Der 37-Jährige hat seine Tiere etwa 200 Tage im Jahr auf der Weide, musste im Sommer aber zufüttern. Insgesamt hatte er nach eigenen Angaben einen Ertragsverlust von 43 Prozent. "Wir werden es aber packen", betont er.



Ein bisschen stolz holt Scherhorn dann Käse aus dem Kühlschrank. Es ist der erste, der aus der Milch seiner Kühe von einer Lohnkäserei hergestellt wurde. Insgesamt 90 Kilogramm waren es – eine reine Sorte, eine mit Bockshornklee. Innerhalb von einer Woche war der Käse so gut wie verkauft. Mit dem Käse hat der 37-Jährige ein weiteres neues Projekt gefunden, das ihm Spaß macht, schmeckt und bei den Verbrauchen gut ankommt.



Hier gibt es den Käse Wer den Käse von Björn Scherhorn probieren möchte, bekommt ihn im Hofladen Brummer-Bange in Ankum, bei den Gemüsegärtnern aus Bramsche und im Meyerhof in Belm. Allerdings ist er momentan ausverkauft. Die nächste Käseproduktion wird aber bereits vorbereitet.

Auch deshalb und trotz der schwierigen Umstellungsphase ist er froh, den Schritt gegangen zu sein. "Die Landwirtschaft macht mir persönlich wieder mehr Spaß", sagt er. Einen Schwerpunkt legt er auf die Böden. Fährt man zu seinem Hof nach Dalvers, bemerkt man, dass die Felder etwas erhöht sind. Das liege an den Eschböden, die über Jahrhunderte aufgebaut worden sind. Die schlechten Böden wurden beispielsweise durch die Düngung mit Mist verbessert. Ihn störe schon lange, dass der Humusgehalt weniger werde. Mit seinem ökologischen Landbau erreiche er mittlerweile einen Aufbau.



Damit will er auch die Tradition seiner Vorfahren fortsetzen, denn bereits vor 720 Jahren wurde der Hof erstmals erwähnt. Das Haus, das Scherhorn mit seiner Frau Johanna und den Zwillingen bewohnt, ist bereits 230 Jahre alt. "Ich mache jetzt Landwirtschaft, so wie ich mir das als Kind vorgestellt habe", sagt er. Scherhorns Hof ist übrigens auch ein Zuchtbetrieb. Sein Ziel ist es, einen ursprünglichen Eiweißtyp wieder in der Milch zu haben, der wesentlich besser verträglich ist.



Wachsen oder Weichen

Mit seinen 70 Milchkühen ist Scherhorn oberes Mittelmaß. Mehr Kühe will er nicht, denn mit ihnen hat er genug zu tun. Damit stelle er sich gegen den Trend "Wachsen oder Weichen" – und das bewusst. "Wir wachsen in der Qualität." In sozialen Netzwerken positioniert er sich zu diesem Thema immer wieder deutlich.

Scherhorn setzt auch beim Ökolandbau auf Tierhaltung, denn der Kreislaufgedanke sei in der Landwirtschaft sehr wichtig. Die Böden in der Region ermöglichen eigentlich nur Grasland. Das Gras können die Menschen jedoch nicht verwerten, Kühe zum Beispiel schon. Sie liefern Milch, aber auch wiederum natürlichen Dünger. Hinzu komme, so Scherhorn, dass Grünland CO2 speichere und damit zum Klimaschutz beitrage.



Immer wieder werde von den Landwirten ein Umdenken verlangt. "Aber was ist denn mit vorgelebter Nachhaltigkeit?", fragt Scherhorn. In vielen Mensen und Kantinen sei billiges Essen gewollt. Dort sieht er einen Ansatzpunkt, dort könne es vorgelebt werden. Ein Anliegen ist ihm außerdem der direkte Kontakt zu den Endverbrauchern. Die Landwirtschaft bräuchte ein Gesicht für den Kunden, betont er.



Auch wenn der 37-Jährige jetzt einen Biohof mit Siegel vom Biokreis hat, betont er, dass ein konventionell arbeitender Betrieb nicht immer der Böse ist und ein Biobetrieb auch nicht immer der Gute. Denn je nach Zertifizierung gebe es unterschiedliche Vorgaben. Die EU setzte beispielsweise bei den Anbauflächen nicht so strenge Richtlinien an. Das sei auch der Grund für die teils großen Preisunterschiede im Supermarkt.



Wir müssen eine Chance erhalten, es anders zu machen, dafür brauchen wir aber Zeit. Björn Scherhorn

Björn Scherhorn ist überzeugt, dass sich in der Landwirtschaft etwas ändern muss. "Wir müssen eine Chance erhalten, es anders zu machen, dafür brauchen wir aber Zeit."