Ohrte . Wichtige Arbeiten haben die Feuerwehren mit Grundausstattung geleistet, wurde auf der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ohrtermersch-Ohrte deutlich. „Ich bin Stolz auf unsere Truppe“, so Ortsbrandmeister Daniel Krone.

Nach der Begrüßung durch Ortsbrandmeister Daniel Krone stellte Matthias Ventzke, stellvertretender Ortsbrandmeister, den Jahresbericht vor.

Rückblick: Die Feuerwehr half ihren Nachbarn beim Brand im Altenheim und in der Schwedenstraße in Fürstenau sowie bei einem Flächenbrand in Bippen. Weiterhin wurden 13 technische Hilfeleistungen, darunter Sturmschäden und Verkehrsunfälle verzeichnet. Bei Übungen und Ausbildung wurde das feuerwehrtechnische Wissen vertieft. Auch die Kameradschaft kam mit Osterfeuer und Vereineboßeln, Grillen sowie Spiel und Sport und auch bei einem Frühschoppen für die fördernden Mitglieder nicht zu kurz.

Ausrüstung: Über aktuelle Anschaffungen, darunter Waldbrandkorb und Helmlampen, informierte Gerätewart Hendrik Grove. Fahrzeug und Gerät seien geprüft und einsatzbereit. Das Tanklöschfahrzeug werde von den fördernden Mitgliedern unterhalten und gepflegt. Auch die Atemschützer seien fit und einsatzbereit, ergänzte Atemschutzwart Carlo Escher.



Statistik: Der Feuerwehr gehören 35 aktive und 42 fördernde Mitglieder an. Weiterhin werden acht Ehrenmitglieder verzeichnet. Die durchschnittliche Dienstbeteiligung lag bei zehn Mann. Insgesamt wurden 2143 Dienststunden verzeichnet.

Ernennungen/ Beförderungen: Zum Feuerwehrmann wurden Detlef Ratermann und Tobias Geers ernannt. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Matthias Küpker befördert.

Wahlen: Für drei weitere Jahre im Ortskommando wurden Sascha Runge (Schriftführer), Matthias Küpker (stellvertretender Schriftführer) und Holger Gresbrand (Kameradschaftskasse), bestätigt. Den Festausschuss bilden Matthias Küpker, Detlef Ratermann und Tobias Geers.

Grußworte: Nach einem Dank für die engagierte Arbeit ging der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Jörg Brüwer auf das Ehrenamt ein. „Hier sind Leute die sich verpflichten, die Spaß an ihrer Arbeit haben“, so Brüwer. „Ich hoffe, dass ich die gute Zusammenarbeit, die es mit Jan Bojer gab, fortsetzen kann“, betonte Sachbearbeiterin Magdalena Föcke. Über die Änderung von Straßennamen, die schon zu Verwechselungen geführt hatten, informierte Bippens stellvertretender Bürgermeister Dirk Imke. „Die Feuerwehren mit Grundausstattung sind ein wichtiger Bestandteil unserer Feuerwehren“, betonte Brandabschnittsleiter Ralf Auf dem Felde. Auf die gute Ausbildung und die Sicherung der Einsatzbereitschaft ging Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen ein. Die Vertreter der Nachbarfeuerwehren Holger Wissmann (Bippen), Andreas Trihaus (Grafeld), Karl-Heinz Thole (Vechtel) dankten für die gute Zusammenarbeit. Für die fördernden Mitglieder sprach Dieter Krümpel. „Wir unterstützen die Feuerwehr gerne und sorgen dafür, das weitere Dinge am Laufen bleiben“, sagt er.

Termine: 14. bis 16. Juni: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Berge mit Feuerwehrverbandstag, Jubiläumsfeier und Tag der offenen Tür.