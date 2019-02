Bippen. Die alte Schmiede mitten im Ortskern von Bippen ist ein Blickfang mit ihren roten Klinkern und den blauen Fensterrahmen. Allerdings wurde das Gebäude in den vergangenen Jahren kaum noch genutzt. Das will Ewald Dopheide jetzt nach einer gründlichen Sanierung ändern.

Als alte Schmiede des Metallbaumeisters Horst Leppich ist das rote Backsteingebäude in Bippen zwischen Dorfplatz und Gemeindebüro bekannt. Die Älteren in Bippen erinnern sich auch noch gut daran, dass es zuvor Wohnort verschiedener Familien im Ort war. Nach der Nutzung als Schmiede beherbergte das Gebäude eine Weile ein privates Sammellager, bevor es schließlich in den zurückliegenden fünf Jahren leer stand und zunehmend verfiel.

Neues Pultdach geplant

Für Transportunternehmer Ewald Dopheide, der das Gebäude schließlich erwarb, bedeutet das jetzt erst einmal eine grundlegende Sanierung. Das Dach war so marode, dass es komplett herunter genommen werden musste, erklärte er auf Nachfrage. Stattdessen kommt jetzt ein neues Pultdach auf die alten Mauern, in und an denen auch sonst noch einiges geschieht.

Gewerbliche Nutzung vorgesehen

Im Innenbereich entsteht ein Trakt mit Büros und sanitären Anlagen und ein großer Lagerbereich für gewerbliche Nutzung, erklärt Dopheide. Außen wird das Gebäude zum Teil mit Holz verkleidet, ein Zaun soll das gesamte Gelände umschließen. Es ist ein schönes Objekt mitten in Bippen, das dann auch wieder aktiv genutzt wird – und das sei ihm wichtig, erläutert er seine Pläne.